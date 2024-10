Cách làm sườn non kho nước dừa đơn giản

Sườn non kho nước dừa chế biến cực kỳ nhanh, đơn giản nhưng là món hao cơm mà người lớn, trẻ con đều rất thích. Chuẩn bị nguyên liệu 1/2 kg sườn non. 1 trái dừa tươi. Hành tím, tỏi băm, ít hành lá, 1 trái ớt. Gia vị gồm muối, nước mắm, tiêu xay, đường, hạt nêm, xì dầu, dầu ăn, ít giấm.

Sơn non kho nước dừa là món ăn quen thuộc được người lớn, trẻ em đều thích. (Ảnh: TL) Sơ chế nguyên liệu Sườn non mua về bạn hòa nước muối, cho thêm 1 muỗi bột mì rồi ngâm khoảng 10 phút, sau đó rửa lại thật sạch với nước lạnh để rào nước. Việc rửa sườn với bột mì giúp loại các tạp chất, máu bám bên trong. Tiếp đó bạn dùng dao chặt sườn thành miếng vừa ăn. Nếu không muốn chặt sườn, bạn có thể mua loại chặt sẵn ở siêu thị hoặc chọn sườn rồi nhờ người bán chặt. Hành tím, tỏi lột vỏ sửa sạch rồi băm nhuyễn. Hành lá, ớt rửa sạch, cắt nhỏ. Bạn uớp sườn với 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng xì dầu, 1 muỗng canh giấm ăn. Nhớ trộn đều sườn với gia vị và ướp trong khoảng 30 phút. Kho sườn non nước dừa

Chọn sườn non tươi, có lẫn ít mỡ thì kho nước dừa sẽ ngon hơn. (Ảnh: BHX) Bắt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, khi dầu nóng, bạn cho hành tỏi băm vào phi thơm rồi cho sườn vào đảo đều. Khi sườn chín, săn lại thì nêm thêm gia vị, tiêu xây vào đảo đều, cho nước dừa (nước của 1 trái dừa tươi) vào và hạ nhỏ lửa, kho sườn từ 25-30 phút cho sườn chín mềm. Khi nước dừa cạn sền sệt, màu sườn chuyển sang cánh gián thì tắt bếp. Gắp sườn ra dĩa, cho ít hành lá, ớt cắt nhỏ lên trên. Có thể rắc thêm tiêu xay.

Món sườn non kho nước dừa thích hợp ăn với cơm kèm dưa leo, rau sống hoặc rau luộc. (Ảnh: TL) Món sườn non kho nước dừa đúng chuẩn nhà hàng mềm béo, có vị ngọt thơm tự nhiên của sườn hòa quyện cùng với nước dừa. Món này thích hợp ăn với cơm nóng. Bạn có thể chuẩn bị thêm dĩa dưa leo, cà chua hoặc rau luộc đều rất ngon. Để có món sườn non kho nước dừa ngon đúng chuẩn nhà hàng, khâu chọn sườn rất quan trọng. Bạn nên chọn phần sườn có nạc vừa lẫn mỡ, thêm chút sụn sẽ rất ngon.