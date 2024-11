Cách làm sạch thực phẩm gồm 4 bước của người Nhật

Quy trình làm sạch thực phẩm của người Nhật Bản thường gồm 4 bước, giúp đảm bảo an toàn vì có thể loại bỏ tối đa lượng chất bẩn, chất độc và vi sinh vật gây hại. Người Nhật nổi tiếng với chế độ ăn uống lành mạnh và cách chế biến tỉ mỉ. Họ luôn coi trọng việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vì thế khâu làm sạch nguyên liệu được thực hiện rất cẩn thận. 4 bước làm sạch thực phẩm của người Nhật Các bước làm sạch thực phẩm của người Nhật giúp loại bỏ vi khuẩn, hóa chất mà vẫn giữ được độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng. Rửa sạch với nước lạnh Bước đầu tiên và đơn giản nhất trong quy trình làm sạch thực phẩm của người Nhật là rửa thực phẩm dưới vòi nước lạnh. Người Nhật tin rằng nước lạnh có khả năng giúp loại bỏ đất, cát và một phần tạp chất bám trên bề mặt thực phẩm. Việc rửa bằng nước lạnh giúp giữ độ tươi của rau củ quả, không làm héo hay giảm chất dinh dưỡng. Nên sử dụng vòi phun hoặc vòi sen để rửa thực phẩm để tiết kiệm nước và cuốn trôi chất bẩn dễ dàng hơn.

Bước đầu tiên và đơn giản nhất trong quy trình làm sạch thực phẩm của người Nhật là rửa thực phẩm dưới vòi nước lạnh. (Ảnh: Mashed)

Bạn cho thực phẩm vào rổ hoặc chậu lớn, rửa kỹ từng loại dưới vòi nước lạnh. Với rau xanh, bạn nên nhẹ nhàng dùng tay đảo nhẹ để nước chảy qua từng lá, cuống và loại bỏ bụi bẩn. Rau cần được ngâm trong nước khoảng 3-5 phút trước khi vớt ra để loại bỏ hoàn toàn cát và đất bám trong kẽ lá. Các loại củ như khoai tây, cà rốt nên được chà sạch lớp vỏ bên ngoài để đảm bảo không còn dính đất bẩn. Ngâm nước muối hoặc giấm để diệt khuẩn Nước muối hoặc giấm được rất nhiều người Nhật sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ hóa chất, thuốc trừ sâu còn sót lại trên thực phẩm. Giấm có tính axit nhẹ, giúp phá vỡ lớp màng bọc ngoài của một số vi khuẩn, làm giảm nguy cơ ngộ độc. Bạn có thể chọn giấm táo hoặc giấm gạo để vừa đảm bảo an toàn vừa không làm ảnh hưởng đến mùi vị của thực phẩm. Còn nước muối có khả năng diệt khuẩn tự nhiên và loại bỏ cặn bẩn còn bám lại.

Nước muối hoặc giấm được người Nhật sử dụng phổ biến để tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ hóa chất, thuốc trừ sâu còn sót lại trên thực phẩm. (Ảnh: Goodnet.or)

Hòa tan một thìa muối hoặc 2-3 thìa giấm vào một chậu nước. Nước này không nên quá nóng, chỉ cần ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm để không làm mất đi chất dinh dưỡng. Cho thực phẩm vào ngâm trong nước từ 10-15 phút. Đối với các loại rau xanh hoặc trái cây mềm, thời gian ngâm nên rút ngắn còn khoảng 5-10 phút để không ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên của thực phẩm. Sau khi ngâm xong, bạn vớt thực phẩm ra, rửa lại dưới vòi nước lạnh để loại bỏ hoàn toàn nước muối hoặc giấm còn sót lại. Rửa lại với nước lạnh nhiều lần Bước này giúp loại bỏ hoàn toàn lượng muối hoặc giấm còn bám trên bề mặt thực phẩm sau khi ngâm. Người Nhật rất chú trọng đến việc giữ hương vị tự nhiên của thực phẩm, vì vậy rửa lại với nước sạch là một phần quan trọng trong quy trình làm sạch. Hơn nữa, việc rửa lại nhiều lần cũng giúp giảm thiểu lượng tạp chất hoặc vi khuẩn còn sót lại, đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi chế biến.

Rửa lại với nước sạch nhiều lần là một phần quan trọng trong quy trình làm sạch thực phẩm của người Nhật. (Ảnh: OverSixty)

Sử dụng nước lạnh rửa lại từ 2 đến 3 lần, tuỳ thuộc vào loại thực phẩm và thời gian ngâm. Với những thực phẩm có mùi đặc trưng như cá hoặc thịt, bạn nên rửa đến khi giảm hẳn mùi tanh. Đối với rau xanh, trái cây, và các loại củ quả, dùng tay nhẹ nhàng đảo đều trong nước để đảm bảo nước rửa sạch mọi phần của thực phẩm. Để giữ rau củ luôn tươi ngon, sau khi rửa xong, bạn nên để ráo trước khi cho vào tủ lạnh. Đối với thịt cá, bạn có thể dùng khăn giấy thấm khô để loại bỏ độ ẩm, giúp thịt và cá không bị mất mùi vị. Khử trùng bằng nước nóng hoặc nấu sơ qua Đối với một số loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao, người Nhật sử dụng nước nóng để khử trùng trước khi chế biến. Bước này giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại mà phương pháp rửa bằng nước lạnh hoặc ngâm giấm không thể loại bỏ hoàn toàn. Đây là một bước cực kỳ quan trọng khi chế biến các loại thịt sống hoặc thực phẩm có bề mặt dày như vỏ sò, nghêu.

Chần rau giúp giữ màu sắc tươi xanh và loại bỏ một số vi khuẩn có hại. (Ảnh: The Spruce Eats)

Với các loại rau xanh, bạn có thể chần sơ trong nước sôi từ vài chục giây đến 1 phút rồi vớt ra, để ráo nước. Khâu chần rau giúp giữ màu sắc tươi xanh và loại bỏ một số vi khuẩn có hại. Với thịt và cá, bạn có thể chần qua nước nóng trong vài giây rồi lấy ra, giúp loại bỏ bớt mùi hôi và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Còn đối với các loại hải sản như sò, nghêu, hoặc hàu, nên ngâm qua nước sôi trong khoảng 2-3 phút để đảm bảo vệ sinh. Lưu ý, việc chần thực phẩm trong nước sôi nên được thực hiện nhanh chóng để không làm mất dinh dưỡng trong rau củ. Nếu muốn đảm bảo an toàn cao nhất, bạn có thể kết hợp khử trùng bằng nước nóng và một số gia vị khử mùi như gừng hoặc sả. Theo VTC News