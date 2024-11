Việc thường xuyên vệ sinh nồi cơm điện từ trong ra ngoài giúp nồi lâu hỏng và đảm bảo an toàn sức khỏe, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết cách làm đúng và nhanh. Sau một thời gian dài sử dụng, nồi cơm điện trở nên bẩn, tích tụ nhiều bụi, vệt ố, có mùi khó chịu nếu không được vệ sinh đúng cách. Việc làm sạch nồi cơm điện không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình. Cách làm sạch nồi cơm điện từ trong ra ngoài Để làm sạch nồi cơm điện từ trong ra ngoài, bạn sẽ cần chuẩn bị khăn mềm, tăm bông, bàn chải nhỏ, nước ấm, dung dịch tẩy rửa chuyên dụng hoặc loại có nguồn gốc thiên nhiên (như giấm, chanh). Vệ sinh nồi cơm điện kỹ càng, cẩn thận theo những cách sau, bạn sẽ giữ được thiết bị trông như mới, nấu cơm thơm ngon, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Cách làm sạch nồi cơm điện từ trong ra ngoài đơn giản, hiệu quả. (Ảnh: The Spruce) Làm sạch bên ngoài nồi cơm điện Khi bắt đầu vệ sinh, bạn dùng khăn mềm thấm nước ấm có pha với dung dịch tẩy rửa, nhẹ nhàng lau chùi bề mặt nồi cơm điện. Sử dụng tăm bông hoặc khăn nhỏ để làm sạch các khe hở, nơi dễ tích tụ bụi bẩn và vết ố. Đừng quên lau chùi tay cầm và nắp đậy của nồi cơm điện. Đây là những bộ phận dễ bám bẩn nhất. Làm sạch ruột nồi cơm điện Nếu ruột nồi cơm điện có thể tháo rời, bạn nên để riêng ra dể dễ vệ sinh hơn. Bạn vẫn dùng khăn thấm nước ấm pha với dung dịch tẩy rửa để lau toàn bộ các mặt, góc bẩn của ruột nồi cơm. Để rửa sạch vết bẩn cứng đầu nhanh chóng, hãy ngâm ruột nồi cơm trong nước ấm khoảng 15 phút trước khi rửa. Sau khi đã làm sạch, bạn rửa lại ruột nồi bằng nước để loại bỏ hoàn toàn xà phòng, chất tẩy rửa.

Ruột nồi cơm là bộ phận bám nhiều vết bẩn lâu ngày, cần tẩy rửa kỹ càng. (Ảnh: The Spruce) Làm sạch đế nồi cơm điện, mâm nhiệt Trước hết, bạn lấy khăn ướt lau sơ qua phần mâm nhiệt bên trong để hết bụi bẩn. cho khoảng 6 giọt dung dịch tẩy rửa lên khăn ướt rồi tiếp tục lau phần mâm nhiệt trong vòng 15 phút để làm sạch các vết ố bám lâu ngày. Cuối cùng, khi các vết ố đã không còn, bạn lấy khăn ướt lau sơ lại lần nữa. Nếu đế nồi có dấu hiệu bị cháy hoặc trầy xước, bạn nhẹ nhàng làm sạch và kiểm tra tình trạng của nó để đem đi bảo dưỡng. Làm sạch van xả hơi Bộ phận van xả trên nắp của nồi cơm điện là nơi dễ bám bụi và khó vệ sinh. Bạn tháo bộ phận hơi nước ra rồi ngâm trong dung dịch nước ấm pha chất tẩy rửa khoảng 15 phút. Sử dụng bông tẩy trang hoặc bàn chải nhỏ để chà sạch các vết bẩn; rửa lại bằng nước để đảm bảo phần van xả đã hoàn toàn sạch chất rửa.

Phần van xả hơi và nắp nồi cơm thường bị bỏ sót khi tẩy rửa. (Ảnh: The Spruce) Lưu ý khi vệ sinh nồi cơm điện Sau khi đã làm sạch tất cả các bộ phận, bạn cần để nồi cơm điện khô hoàn toàn rồi mới sử dụng, tránh xảy ra chập điện hoặc tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Hãy để tất cả các bộ phận của nồi cơm điện ở nơi khô ráo và thoáng mát; sử dụng khăn khô để lau sạch nước. Kiểm tra kỹ lại tất cả các bộ phận trước khi lắp ráp, đảm bảo không còn nước đọng. Việc làm sạch nồi cơm điện từ trong ra ngoài không chỉ giúp giữ cho thiết bị luôn mới mà còn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình bạn. Bạn cần duy trì thói quen vệ sinh ruột nồi cơm sau mỗi lần sử dụng, các bộ phận khác thì mỗi tuần một lần. Theo VTCnews