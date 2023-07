Cách làm sạch kính chắn gió ô tô đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

Kính chắn gió ô tô có tác dụng bảo vệ an toàn cho lái xe và hành khách khỏi những tác động của ngoại cảnh như: nắng gắt, mưa giông, gió to, bụi bẩn...Vì vậy, lau chùi, làm sạch kính chắn gió là một trong những công việc quan trọng nhất chủ xe cần quan tâm. Nếu kính chắn gió bị mờ vì bám bụi, tài xế có thể gặp nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế.

Dưới đây là một số cách làm sạch kính chắn gió ô tô đơn giản và hiệu quả:

Dùng nước cốt chanh

Nếu chỉ là những vết ố nhẹ mới bám, có thể dùng nước cốt chanh để tẩy sạch. Đầu tiên, hãy thoa đều một lượng nước cốt chanh vừa đủ lên vết ố khoảng 5 phút. Sau đó dùng khăn mềm lau sạch rồi rửa lại bằng nước.