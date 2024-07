Cách kiểm tra tài khoản ngân hàng, website nghi ngờ lừa đảo bằng ứng dụng nTrust

Theo hướng dẫn của Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, để kiểm tra đường dẫn của 1 website có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo hoặc chứa mã độc hay không, người dùng cũng có 2 cách thực hiện.

Để kiểm tra, người dùng cần chọn biểu tượng ‘Kiểm tra tài khoản’ ngay phía trên giao diện màn hình ứng dụng; sau đó, nhập số tài khoản, tên ngân hàng vào ô kiểm tra và bấm ‘Kiểm tra’ để nhận kết quả.

Tương tự như với các chức năng kiểm tra số điện thoại và kiểm tra website, để kiểm tra số tài khoản ngân hàng, người dùng cũng có thể chọn dùng cách khác, là ấn vào nút ‘Kiểm tra số tài khoản’ ở mục ‘Dịch vụ’ của ứng dụng. Tiếp đó, người dùng nhập số tài khoản cùng tên ngân hàng vào 2 ô kiểm tra và bấm ‘Kiểm tra’. Lúc này, ứng dụng sẽ hiển thị kết quả kiểm tra tài khoản ngân hàng đó.

Các bước để kiểm tra số tài khoản ngân hàng tại mục Dịch vụ của ứng dụng nTrust.

Với các trường hợp người dùng nhận được thông báo kết quả là “chưa có thông tin” từ ứng dụng nTrust sau khi dùng các chức năng kiểm tra, theo lý giải của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, điều đó có nghĩa là số điện thoại, số tài khoản hay website mà người dùng đang kiểm tra chưa từng được cộng đồng báo cáo cũng như chưa có trong cơ sở dữ liệu phòng chống lừa đảo của nTrust.

Thời điểm hiện tại, cơ sở dữ liệu phòng chống lừa đảo nTrust đã có hơn 1 triệu bản ghi, được xác minh, tổng hợp từ nguồn dữ liệu của Bộ Công an, Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức an ninh mạng thành viên của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

“Hiệp hội kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc làm giàu thêm cơ sở dữ liệu về phòng chống lừa đảo, thông qua việc người dùng sử dụng tính năng tích hợp sẵn trên nTrust để gửi báo cáo số điện thoại, số tài khoản, đường link, ứng dụng nghi ngờ lừa đảo về đơn vị phát triển ứng dụng”, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Bên cạnh đó, ứng dụng phòng chống lừa đảo nTrust cũng hỗ trợ người dùng kiểm tra 1 mã QR có chứa số tài khoản ngân hàng, website lừa đảo hay không. Ngoài ra, người dùng thiết bị chạy hệ điều hành Android có thể dùng chức năng quét mã độc của nTrust để rà quét, phát hiện mã độc hoặc phần mềm giả mạo.