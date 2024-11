Các cách khử mùi đồ rán ám trong bếp được giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại không khí trong lành và sạch sẽ cho không gian sống. Mùi đồ rán thường gây ám ảnh cho nhiều người bởi nó không chỉ lưu lại lâu trong không khí mà còn bám vào quần áo, đầu tóc, đồ đạc và mọi ngóc ngách trong bếp. Việc khử mùi đồ rán ám trong bếp giúp không gian này trong lành hơn, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cả gia đình. Cách khử mùi đồ rán ám trong bếp Bạn có thể áp dụng các cách khử mùi đồ rán ám trong bếp được gợi ý dưới đây để cả gia đình luôn được sống trong một không gian thơm tho, sạch sẽ, tươi mới. Có nhiều cách khử mùi đồ rán ám trong bếp. (Ảnh: Allrecipes) Khử mùi đồ rán trong bếp bằng dấm trắng Giấm trắng - nguyên liệu luôn có sẵn trong nhà bếp - khử mùi rất tốt nhờ khả năng hấp thụ các loại khói và khí có mùi khó chịu. Hãy đun sôi một chén giấm trắng trong nồi nhỏ, để hơi nước bốc lên khắp gian bếp. Giấm sẽ hấp thụ mùi hôi của đồ rán trong không khí. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chén giấm trắng tại các góc trong bếp sau khi nấu ăn để giấm hấp thụ mùi qua đêm. Giấm không chỉ khử mùi nhanh chóng mà còn làm sạch không khí trong phòng. Khử mùi đồ rán bằng chanh và vỏ cam quýt Chanh và các loại vỏ cam quýt có mùi thơm tự nhiên, giúp át đi mùi đồ rán khó chịu trong bếp. Bạn có thể cắt chanh thành lát mỏng, đun sôi với nước và để hỗn hợp này bốc hơi trong bếp. Ngoài ra, vỏ cam, quýt sau khi ăn cũng có thể đem đun cùng với nước; tinh dầu tự nhiên sẽ giúp khử mùi đồ rán ám trong bếp rất hiệu quả và còn tạo ra mùi thơm tự nhiên dễ chịu.

Chanh và các loại vỏ cam quýt có mùi thơm tự nhiên, giúp át đi mùi đồ rán trong bếp. (Ảnh: Lorca.vn) Sử dụng bã cà phê Bã cà phê có khả năng hút mùi mạnh mẽ, giúp loại bỏ mùi dầu mỡ một cách tự nhiên. Bạn chỉ cần để một chén bã cà phê gần bếp, nó sẽ hút mùi hôi và trả lại một không gian dễ chịu. Bạn cũng có thể đốt nhẹ bã cà phê để tăng thêm hiệu quả. Dùng than hoạt tính hoặc baking soda Than hoạt tính và baking soda đều có tính chất hấp thụ mùi tốt, giúp hút hết các mùi khó chịu trong không gian bếp. Bạn có thể đặt một chén than hoạt tính hoặc baking soda trong bếp. Hãy để chén này ở bếp qua đêm hoặc ít nhất vài giờ sau khi nấu ăn để đạt hiệu quả tốt nhất. Đun sôi nước với lá thảo mộc Các loại thảo mộc như bạc hà, húng quế, hoặc hương thảo đều có hương thơm tự nhiên rất dễ chịu và có thể giúp át mùi đồ rán. Cách dùng thảo mộc khử mùi đồ rán ám trong bếp là đun sôi một nồi nước, thả các loại lá thơm như húng quế, bạc hà, hương thảo vào. Hơi nước bốc lên sẽ lan tỏa mùi thơm trong không gian bếp, loại bỏ mùi dầu mỡ còn lưu lại. Lau chùi ngay sau khi nấu Lau chùi ngay sau khi nấu ăn là một trong những cách tốt nhất để tránh tình trạng mùi đồ rán ám trong bếp, giảm thiểu dầu mỡ bám bẩn. Hãy dùng khăn vải mềm nhúng nước rửa để làm sạch các bề mặt, tẩy rửa những vết thức ăn vương vãi; quét dọn khu bếp để mang đến không gian thông thoáng, sạch sẽ.

Lau chùi ngay sau khi nấu ăn là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu mùi đồ rán ám trong bếp. (Ảnh: Priority Chef) Sử dụng hút mùi, quạt thông gió Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để khử mùi đồ rán trong bếp ngay từ lúc nấu. Bật hút mùi hoặc quạt thông gió khi bắt đầu nấu ăn để hơi dầu mỡ và mùi hôi được hút ra ngoài ngay lập tức, giảm bớt lượng hơi dầu mỡ bay lơ lửng trong không khí, giúp không gian bếp sạch sẽ hơn. Phương pháp này rất hiệu quả trong việc ngăn chặn mùi hôi lan rộng ra các khu vực khác của nhà, đặc biệt là đối với các món ăn có mùi mạnh. Đốt nến thơm Nến thơm không chỉ giúp tạo không gian ấm cúng mà còn có thể át đi mùi hôi của dầu mỡ trong bếp, tạo không khí thư giãn, thoải mái. Bạn chỉ cần đốt một cây nến thơm trong bếp ngay sau khi nấu ăn. Mùi hương từ nến sẽ nhanh chóng làm giảm mùi đồ rán, đặc biệt là với các loại nến có mùi như lavender, vanilla hay chanh sả. Tận dụng không khí tự nhiên Không gian kín là một trong những nguyên nhân khiến nhà bếp của bạn bị ám mùi hôi. Vì vậy, cách hiệu quả nhất ngăn mùi đồ rán ám trong bếp là mở cửa sổ để tăng cường lưu thông không khí. Nếu có điều kiện, hãy đặt thêm một chiếc quạt nhỏ gần cửa sổ để đẩy nhanh quá trình làm sạch không khí. Bạn nên thực hiện điều này trước khi bắt đầu nấu ăn, tránh trường hợp mùi thức ăn lan ra khắp nhà, bám lên những vật dụng bằng vải. Theo VTC News