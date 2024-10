Cách đơn giản phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ có hóa chất

Giá đỗ là loại thực phẩm có tính thanh mát, giải nhiệt và giàu khoáng chất, giàu xơ, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, giá đỗ cũng là loại rau dễ nhiễm độc và gây tác hại với một số đối tượng người dùng. Tác dụng của giá đỗ trong hỗ trợ hạ huyết áp và phòng chống ung thư Giá đỗ có thể góp phần ngăn ngừa và điều trị bệnh tăng huyết áp nhờ các khối xây dựng protein gọi là peptide. Peptide được sản xuất với nồng độ cao khi hạt nảy mầm đã được chứng minh là làm giảm huyết áp. Đồng thời các protein và peptide trong giá đỗ cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất dinh dưỡng này có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, bao gồm cả những tế bào liên quan đến ung thư vú, bệnh bạch cầu và ung thư hệ tiêu hóa. Tuy vậy giá đỗ lại là loại rau củ rất dễ bị nhiễm hóa chất. Hãy tham khảo cách phân biệt dưới đây để giúp bạn biết cách mang thực phẩm sạch về nhà: Phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ có hóa chất Gía đỗ sạch mất nhiều thời gian để có thể ăn được nên thân thường dài, rễ dài. Cách chọn mua giá đỗ an toàn Giá đỗ truyền thống vẫn được sản xuất, tuy nhiên ngày càng khó tìm mua bởi lượng giá đỗ ngâm hóa chất được bày bán quá nhiều và tràn lan. Để chọn mua đúng giá đỗ truyền thống sạch và an toàn, bạn có thể dùng những mẹo sau. Giá đỗ truyền thống thường không sử dụng hóa chất nên nhìn không được đẹp mắt, giá có ủ hóa chất tẩy trắng thì sẽ mập, trắng bóng và thân rất thẳng. Vì thế hãy chọn giá có rễ nhiều và dài. Giá đỗ truyền thống mất khoảng gần 1 tuần để sinh trưởng, vì vậy mà bén rễ nhiều và dài. Giá ngâm hóa chất chỉ có một đoạn rễ rất ngắn sậm màu dưới thân. Giá đỗ ngâm hóa chất có đặc điểm là thân to mập nhìn rất đẹp mắt. Ngược lại thì giá truyền thống lại bé hơn, dài hơn và các cọng giá không đều nhau. Do vậy hãy nhớ chọn giá đỗ ít mập và không đều nhau. Không nên chọn giá đỗ cọng dài bất thường: Thông thường khi lựa mua, ai cũng muốn mua những cọng giá to dài, tuy nhiên không nên lựa giá đỗ theo cách đó. Chỉ có giá đỗ tẩm thuốc mới có khả năng sinh trưởng vượt trội nhờ hóa chất, thân dài và to. Bên cạnh đó theo các nghiên cứu thì giá càng dài lượng protein và dinh dưỡng trong đó càng ít. Theo Gia đình và xã hội