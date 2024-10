Cách chọn vú sữa ngon chỉ qua vài dấu hiệu đơn giản

Nếu không biết cách chọn vú sữa ngon, nguy cơ bạn mua phải những quả xanh, nhạt, đắng... rất lớn; một số dấu hiệu có thể "mách" cho bạn đâu là quả vú sữa ngon. Vú sữa có vị ngọt mát, đem lại cảm nhận nhẹ nhàng khoan khoái cho người thưởng thức. Lượng vitamin C và các chất chống ôxy hóa dồi dào càng giúp loại quả này được coi trọng nhờ khả năng làm tăng đề kháng cho cơ thể. Người muốn giảm béo cũng không cần e ngại vú sữa vì nó có hàm lượng calo thấp (100gr thịt quả chỉ cung cấp 31 calo), chất xơ dồi dào. Do đó, những người đang kiểm soát cân nặng thích đưa vú sữa vào thực đơn ăn kiêng của mình. Cách chọn quả vú sữa ngon Hiện nay, thị trường có rất nhiều giống như vú sữa Lò Rèn, vú sữa nâu tím, vú sữa vàng… Trong đó, giống vú sữa Lò Rèn nhiều thịt, vỏ mỏng, sáng bóng đẹp mắt, vị ngọt đậm đà rất được ưa chuộng. Mùa vú sữa Lò Rèn đã bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 4 Dương lịch. Tháng 10 cũng là lúc loại trái câu này đang độ vào mùa, rất thích hợp để bạn mua thưởng thức.

Vú sữa là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều chất xơ, ít calo. (Ảnh: Specialty Produce) Dưới đây là một số cách chọn vú sữa ngon để bạn có thể tự tin khi mua ở chợ, siêu thị. Quan sát vỏ quả Theo kinh nghiệm dân gian, điều cần lưu ý đầu tiên khi chọn vú sữa là quan sát màu sắc bên ngoài của quả. Bạn nên chọn vú sữa trông sáng sủa, bóng nhẵn, vỏ chuyển từ xanh nhạt ở cuống sang màu kem hồng ở thân và cuối cùng đến hơi nâu ở phần đáy quá. Cần lưu ý thêm, những quả ít tì vết, trầy xước cũng sẽ ngon hơn. Để chọn vú sữa ngon, bạn nên tránh những quả có vỏ héo nhăn nheo vì chúng đã mất đi mùi thơm và vị ngọt của sữa, phần thịt quả có phần khô. Bạn cũng tuyệt đối đừng mua trái vú sữa còn xanh về cất trong tủ chờ chín, vì đến lúc ăn được, quả sẽ rất ít nước, nhạt mà thường có vị chát. Những quả vú sữa xanh, da láng, không phủ màu hồng thường đã bị thu hoạch lâu, phần thịt không còn ngọt.

Cách chọn vú sữa ngon: Quan sát màu sắc vỏ quả. (Ảnh: Tour Vietnam Travel Guide) Kiểm tra tình trạng quả Nên chọn quả còn nguyên cuống và lá vì đó là quả tươi. Vú sữa để vài ngày đa phần sẽ không còn cuống và lá. Những quả vừa chín tới sẽ đem đến hương vị thơm ngon nhất. Bạn cũng có thể kiểm tra độ cứng của quả, nếu nắm thấy mềmvà dễ dàng tách bằng tay thì đó là quả vú sữa ngon, vừa độ chín. Không nên chọn những quả vú sữa cứng ở phần gần cuống nhưng mềm nhũn ở đáy.

Các bạn nên mua loại trái vừa thu hoạch, đang độ chín tới. (Ảnh: Epic Gardening) Kiểm tra độ dày của vỏ quả Trái vú sữa có 2 loại cơ bản, loại màu tím than có lớp vỏ dày, cùi thịt đặc, còn vú sữa màu xanh nâu có vỏ mỏng, thịt mềm, ăn thơm ngọt. Người sành ăn vú sữa thường chọn những quả vỏ mỏng. Bạn cầm quả lên bóp nhẹ là sẽ cảm nhận được độ đàn hồi rất đều, mềm mại.

Loại vú sữa vỏ dày thường có màu tím, nhiều thịt quả và thích hợp làm sinh tố. (Ảnh: TasteAtlas) Còn quả vú sữa vỏ dày thường có phần đáy hơi cứng, phần gần cuống rất cứng, khi bóp cảm nhận được độ chắc tay. Vú sữa vỏ dày thường được dùng làm sinh tố hoặc ăn kèm với sữa đặc bởi thịt cùi nhiều và đặc, lúc chế biến sẽ cho ra thành phẩm đầy đặn và thơm ngon. Với kinh nghiệm chọn vú sữa ngon và an toàn nêu trên, các bạn có thể tự tin ra chợ lựa chọn được những quả chất lượng nhất. Theo VTC news