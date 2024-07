Cách chọn rau muống giòn ngon, không nhiễm hóa chất

Ngày nay, nhiều người bán hàng cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc sản phẩm. Bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về quy trình trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch của họ. Các nông trại hữu cơ hoặc những nơi áp dụng công nghệ trồng trọt an toàn thường sẽ có thông tin minh bạch.

Tốt nhất, bạn nên mua rau muống ở những nơi uy tín như siêu thị, cửa hàng thực phẩm hữu cơ hoặc từ các trang trại theo mô hình nông nghiệp sạch. Việc kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng hay các chứng chỉ liên quan sẽ giúp bạn an tâm hơn về nguồn gốc của rau.



Mua rau theo mùa là một cách chọn rau muống sạch, giòn ngon, không nhiễm hóa chất. (Ảnh: Shutterstock)

Tránh mua rau quá rẻ

Giá cả cũng là một chỉ số phản ánh chất lượng. Đồ rẻ thường đi kèm với chất lượng không đảm bảo, không chỉ do người trồng sử dụng hóa chất mà còn có thể do quy trình trồng trọt, thu hoạch không an toàn.

Cách rửa và xử lý rau muống sau khi mua

Dù đã chọn kỹ càng, bạn vẫn có nguy cơ mua phải rau muống không thực sự sạch. Vì vậy, bước làm sạch vô cùng quan trọng. Hãy ngâm rau trong nước muối pha loãng hoặc nước pha với chút giấm, để khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại với nước lạnh. Cách này sẽ giúp loại bỏ đáng kể các hóa chất và tạp chất trên bề mặt.

Nếu bạn không sử dụng ngay, hãy bảo quản rau muống trong ngăn mát tủ lạnh, nhưng không nên lưu trữ quá lâu (tối đa 2-3 ngày) để đảm bảo rau giữ được độ tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng. Bạn nên bọc rau trong túi nylon hoặc giấy báo để rau không bị mất nước.

Việc chọn rau muống giòn ngon, không nhiễm hóa chất không chỉ giúp tăng sự ngon miệng mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình bạn khỏi tác hại của thuốc trừ sâu và hóa chất. Hãy luôn là người tiêu dùng thông thái và đừng ngại yêu cầu cung cấp các thông tin về sản phẩm để đảm bảo bạn đang dùng những gì tốt nhất cho sức khỏe của mình.

Theo VTC news