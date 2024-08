Cách chọn dứa ngọt lịm, mọng nước chỉ cần nhìn vào 4 điểm này

Dứa chín quanh năm nhưng đạt độ ngọt và giá trị dinh dưỡng nhất thường vào mùa hè. Loại quả này chứa nhiều dưỡng chất quý như vitamin C, protein, canxi, sắt, phốt pho, không chỉ có tác dụng giải khát, làm đẹp da, đào thải độc tố trong cơ thể, mà còn giúp tăng cường miễn dịch và kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

Khi chọn mua dứa, chúng ta thường thấy có ba trạng thái màu sắc là vàng đậm, xanh pha vàng (xanh nhiều hơn vàng) và vàng pha xanh (nhiều vàng hơn xanh). Vậy chúng ta nên chọn dứa màu nào? Nhiều người chọn dứa vàng sậm hoàn toàn vì nghĩ rằng đó là những quả chín ngon, nhưng không hẳn như vậy.

Lý do một số quả dứa có màu vàng sậm hoàn toàn là do để quá lâu và quá chín quá, hình dáng bên ngoài không khác nhiều so với những quả dứa chín thông thường nhưng khi mua về và cắt ra, bạn sẽ thấy điều đó. Thịt dứa có thể sẽ bị nhũn, thậm chí còn có màu đen.

Những quả dứa xanh có pha chút vàng thường chưa chín hẳn, vỏ tương đối cứng, dùng để xào hay nấu canh thì ổn, còn ăn trực tiếp sẽ kém ngon, ăn nhiều thậm chí còn khó chịu cho dạ dày.

Tốt nhất bạn nên chọn những quả dứa có phần màu vàng nhiều hơn phần màu xanh, chúng có vị ngọt và độ giòn vừa phải, không nhũn.

Nhìn vào lá dứa



Có thể chọn dứa ngon dựa vào việc quan sát phần lá. (Ảnh: Sohu)