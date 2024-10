Cách chọn đu đủ chín cây và đu đủ xanh

Để chọn đu đủ ngon, bạn cần biết một số bí quyết đơn giản được áp dụng riêng biệt cho đu đủ xanh và đu đủ chín. Cây đu đủ có tên khoa học là Carica Papaya, Đông y gọi là mộc qua. Đu đủ chín vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, có công dụng giúp bổ máu, bổ phế và nhuận tràng. Cứ 100gr đu đủ chín chứa 74 - 80mg vitamin C và 500 - 1.250 IU caroten, ngoài ra còn có lượng lớn vitamin B1, B2, các acid gây men, khoáng chất như kali, canxi, magiê, sắt và kẽm. Quả đu đủ xanh được sử dụng như một loại rau, là nguyên liệu cho các món xào, canh, súp, nộm, dưa góp.

Đu đủ đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: Fruittimes) Cách chọn đu đủ xanh Để chọn đu đủ ngon, đối với đu đủ xanh, bạn cần xem xét các yếu tố sau: Màu vỏ Nếu làm gỏi, bạn nên chọn quả đu đủ có màu xanh thẫm hoặc quả màu xanh tươi có vài vệt trắng hoặc vàng mờ. Tránh những quả có màu xanh lá non vì chúng vẫn chưa đủ độ già, dùng làm gỏi sẽ bị nhạt, nhiều mủ nên dễ bị đắng. Hình dáng Bạn nên chọn những quả đu đủ xanh không bị méo mó, sần sùi, có vết trầy xước hoặc biến dạng. Để chọn đủ đủ xanh làm nguyên liệu chế biến gỏi, những quả có hình dáng tròn sẽ thích hợp vì không bị chát, thịt có độ giòn, cho món ăn hấp dẫn hơn. Phần cuống Quả đu đủ xanh ngon có cuống tươi, không bị héo hay có màu đen là trái ngon. Những trái xanh mà cuống có màu đen, héo úa chứng tỏ đã để lâu nên sẽ có vị hơi đắng.

Cách chọn đu đủ ngon: Nên chọn những quả đu đủ xanh ngon có dáng tròn, không bị méo mó, sần sùi và cuống vẫn xanh. (Ảnh: Krishi Jargan) Mùi thơm Đu đủ xanh ngon thường có mùi thơm nhẹ rất đặc trưng. Những quả chưa có mùi thơm fg vẫn còn quá non, không thích hợp để chế biến. Độ cứng Khi chọn đu đủ xanh, bạn dùng tay nhấn nhẹ thân quả. Nếu bạn cảm thấy có độ cứng vừa phải, chắc tay thì đó chính là quả đu đủ ngon. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn trái quá cứng hoặc quá mềm vì quả như vậy sẽ dễ bị dập nát. Cách chọn quả đu đủ chín Để chọn đu đủ chín ngọt thơm, bạn cần lưu ý: Chọn quả vàng không đều Quả đu đủ chín tự nhiên thường sẽ vàng không đều, một mặt trái được ánh sáng mặt trời sẽ chín trước, mặt còn lại nằm phía trong sẽ chín dần, có những mảng xanh. Ngoài ra, đu đủ chín cây thường có vết lõm nhỏ trên bề mặt, vài chấm đen và một ít lớp nấm màu trắng bên trên. Những trái có vết thâm, vàng úa thì bạn không nên chọn vì chúng đã già, nhũn, không ngon.

Vỏ quả đu đủ chín tự nhiên sẽ không vàng đều mà sẽ vàng theo từng mặt. (Ảnh: Treedom) Xem xét màu cuống Những trái đu đủ chín cây tự nhiên sẽ có cuống và núm chuyển sang màu hơi vàng. Bạn cần chú ý, cuống của quả đu đủ nhúng thuốc kích chín nhanh thường vẫn còn màu xanh, nhưng phần quả đã có màu vàng ươm, chín đỏ. Những trái như vậy trông đẹp mắt nhưng lúc ăn không thấy thơm, vị nhạt.

Đu đủ ngon chín tới tỏa hương thơm thanh thanh, dễ chịu. (Ảnh: CasaOmnia) Chọn quả có mùi thơm nhẹ Những quả đu đủ vừa chín tới thường có mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và ăn rất ngọt. Còn những quả có mùi gắt nồng thường đã quá chín, hoặc bị ép chín. Ngoài ra, để chọn đu đủ ngon, bạn nên tìm những quả dài, cầm nặng tay, chín đều, cuống còn nhựa dính, đó là đu đủ chín cây, ăn vừa ngọt vừa thơm, thịt dày, ít hạt. Theo VTC news