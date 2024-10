Cách chọn chanh leo thơm ngon qua vài dấu hiệu dễ nhận biết

Quả chanh leo màu sắc càng đậm càng chứng tỏ được độ chín, vị sẽ ngon ngọt đậm đà hơn những quả nhạt màu; ngoài ra còn nhiều cách chọn chanh leo thơm ngon khác. Chanh leo hấp dẫn bởi hương vị chua ngọt độc đáó. Ngoài việc ăn trực tiếp hay pha nước uống, chanh leo còn có thể dùng làm sinh tố, làm kem, làm bánh, làm nước sốt cho cá hồi áp chảo hay các loại salad... Chanh leo chứa nhiều rất chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, lại giàu pectin giúp tăng cảm giác ngon miệng. Loại quả này rất thích hợp cho những ai đang điều trị tiểu đường bởi ít gây tăng đường huyết, cải thiện chức năng insulin nhờ chất flavonoid và axit phenolic. Các chấy này cũng làm giảm cholesterol. Sử dụng chanh dây thường xuyên là cách bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Nước chanh leo còn có tác dụng cải thiện chứng mất ngủ, kích thích vị giác giúp ngon miệng hơn. Cách chọn chanh leo thơm ngon Đánh giá chất lượng dựa trên các yếu tố sau là cách chọn chanh leo thơm ngon mà bạn có thể áp dụng.



Cách chọn chanh leo thơm ngon: Quan sát màu sắc. (Ảnh: Retail News Asia) Lựa chọn dựa trên màu sắc Chanh leo chín tự nhiên sở hữu màu sắc vỏ quả rất đều. Với loại chanh leo đỏ, quả ngon thường có màu tím đỏ, còn những quả chanh leo vàng, vỏ thường màu vàng óng tươi sáng. Quả chanh leo có màu sắc càng đậm thì càng chín, vị sẽ ngon ngọt đậm đà hơn rất nhiều so với quả nhạt màu. Nên tránh những quả có màu sắc loang lổ không đều, những quả vẫn còn màu xanh tím hay xanh vàng vì chúng vẫn chưa chín, sẽ chua và ít nước.

Những quả chanh leo ngon sẽ đều màu. (Ảnh: iTi Tropicals) Lựa chọn dựa trên kích thước quả Những quả chanh leo to thường chứa nhiều nước. Tuy nhiên, kích thước của quả không quyết định đến hương vị mà thường chỉ cho biết bên trong có nhiều nước hay không. Những quả chanh leo vàng thường có kích thước quả to hơn, dáng tròn đều và nhiều nước hơn so với giống chanh leo đỏ.

Những quả chanh leo có kích thước to, tròn đều thì bên trong thường sẽ mọng nước. (Ảnh: iTi Tropicals) Lựa chọn bằng mùi hương Chanh leo chín tự nhiên luôn rất thơm. Chanh leo vàng được nhận xét là mang mùi hương đậm hơn so với chanh leo đỏ. Bạn cần tránh chọn những quả chanh leo có mùi lạ. Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi chua, bạn không nên mua vì những quả này đã không còn tươi ngon, đã được bảo quản lâu ngày.

Chanh leo khi chín tới, vừa ngon sẽ có mùi thơm đặc trưng, hấp dẫn. (Ảnh: Martha) Cảm nhận bằng tay



Một trong những cách chọn chanh leo ngon hiệu quả nhất là cầm thử trên tay, nếu thấy nặng, kích thước tương xứng với trọng lượng thì nên mua. Những quả chanh leo nhẹ, cầm lên cảm giác không vừa tay thường không tươi hoặc chưa tới độ chín. Những quả chanh leo vừa mới hái thường được đánh giá cao hơn về độ tươi ngon. Chúng chứa nhiều nước hơn, bóp thử sẽ thấy độ cứng vừa phải, không bị xốp mềm hay quá nhũn. Những quả chanh leo quá cứng có thể vẫn còn non. Những quả chanh leo chín tự nhiên sau mấy ngày thu hái sẽ bị héo, vỏ nhăn, chúng bị mất nước nhưng vị ngọt và hương thơm vẫn đậm đà.

Cách chọn chanh leo thơm ngon: Bạn nên chọn những quả cầm nặng tay. (Ảnh: Good Recipes) Theo VTC news