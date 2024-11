Cách chọn cam xoàn chuẩn, ngon

Chỉ với một vài bí quyết dưới đây bạn có thể tự tin chọn cho mình những quả cam xoàn ngon và bổ dưỡng nhất. Cam xoàn là loại trái cây đặc biệt ngon có nguồn gốc từ một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Cam xoàn có dáng quả tròn, vỏ mỏng màu vàng nhạt, có những vòng xoáy như đồng tiền, ruột vàng, mọng nước, ăn có vị ngọt đậm, thanh mát, mùi thơm nhẹ.

Cam xoàn là loại cam có nguồn gốc từ miền Tây. (Ảnh: Vinmart) Cách chọn cam xoàn ngon Dưới đây là những bí quyết giúp bạn chọn cam xoàn chuẩn và ngon. Quan sát màu sắc Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng để nhận biết cam xoàn ngon. Những quả cam chín ngon thường có màu vàng nhạt, đều màu và không có các đốm xanh lớn. Những quả có màu sắc không đồng đều thường kém ngon hơn.

Cam xoàn có vỏ mỏng, màu vàng nhạt. (Ảnh: Welofarm) Kiểm tra vỏ ngoài Vỏ cam xoàn cần phải căng bóng, mịn màng, không có dấu hiệu bị dập nát hay có những vết thâm đen. Khi sờ vào, bạn cảm nhận được độ chắc và đàn hồi tốt của vỏ. Không nên chọn những quả cam xoàn có vỏ quá dày và sờ thấy rỗ vì có thể chúng sẽ ít nước và không ngọt. Trọng lượng và kích thước Một mẹo chọn cam xoàn ngon là ưu tiên những quả cầm nặng tay, vì chúng thường chứa nhiều nước và ngọt hơn những quả nhẹ. Kích thước của cam xoàn cũng cần được xem xét, những quả tầm trung, không quá to hay quá nhỏ thường ngọt và thơm hơn. Ngửi mùi hương Quả cam xoàn ngon thường tỏa ra hương thơm tự nhiên dễ chịu. Bạn có thể ngửi phần cuống hoặc vỏ để kiểm tra mùi hương của cam. Mùi thơm nhẹ nhàng là dấu hiệu của một quả cam mọng nước và tươi ngon.

Mẹo chọn cam xoàn chuẩn, ngon: Chọn những quả có mùi hương dễ chịu. Thử vị Nếu có thể, bạn nên thử một miếng cam trước khi quyết định mua. Cam xoàn chuẩn, xịn chắc chắn có vị ngọt đậm, ít chua và đọng hương thơm dịu dàng trên đầu lưỡi. Mua ở nơi uy tín Cuối cùng, để đảm bảo chất lượng, bạn nên mua cam xoàn ở các cửa hàng trái cây uy tín hoặc siêu thị vì hàng hóa ở đây có nguồn gốc rõ ràng. Tránh mua cam xoàn từ những cửa hàng không đảm bảo chất lượng hoặc hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nên mua cam xoàn ở cửa hàng nơi uy tín có nguồn gốc rõ ràng. (Ảnh: Organic Food) Phân biệt cam xoàn và cam Vinh Cam xoàn và cam Vinh đều rất nổi tiếng với hương vị hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên giữa chúng có nhiều điểm khác biệt. Nguồn gốc và khu vực trồng Cam xoàn chủ yếu được trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó nổi tiếng nhất là tỉnh Đồng Tháp. Do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù, cam xoàn trồng ở đây thường có chất lượng rất cao. Cam Vinh được trồng ở Nghệ An. Được gọi chung là cam Vinh nhưng trên thực tế có 4 loại là cam Xã Đoài, cam Vân Du, cam Sông Con và cam Valencia (Cam V2). Hình dạng và màu sắc Quả cam xoàn quả thường có kích thước nhỏ đến trung bình, vỏ mỏng và màu vàng nhạt khi chín. Hình dáng của cam xoàn thường tròn đều, mang lại cảm giác đẹp mắt khi nhìn. Quả cam Vinh có kích thước lớn hơn, vỏ dày hơn so với cam xoàn và có màu vàng cam đậm khi chín. Hình ảnh của cam Vinh dễ nhận biết nhờ màu sắc rực rỡ và bề mặt vỏ bóng bẩy.

Cam Vinh có màu vàng cam đậm khi chín. (Ảnh: Đài PTTH Nghệ An) Hương vị và độ ngọt Cam xoàn được yêu thích nhờ vị ngọt đậm, ít chua và mùi thơm dễ chịu. Độ ngọt này khiến cam xoàn trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc ép nước hoặc ăn tươi. Cam Vinh có hương vị chua ngọt hài hòa, nước nhiều và có mùi thơm dịu nhẹ. Sự kết hợp giữa vị chua và ngọt làm cam Vinh trở nên độc đáo và hấp dẫn. Theo VTC News