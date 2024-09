Cách chơi không giống ai của ông trùm siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ

Hành trình Gumball 3000 tại TP.HCM vắng bóng ông Đặng Lê Nguyên Vũ khiến người yêu xe không khỏi tiếc nuối. Ông Vũ tuy tài trợ sự kiện nhưng chỉ mang dàn xe trăm tỷ đến trưng bày ở đây. Hành trình siêu xe Gumball 3000 xuyên 5 quốc gia Đông Nam Á sắp kết thúc tại Singapore vào 23/9 tới. Trước đó, tại TP.HCM, hai ngày sự kiện diễn ra (14-15/9/ đã thu hút hàng nghìn người yêu xe trên cả nước đổ về tham quan. Đây là dịp hiếm hoi có một không hai để fan mê xe ở Việt Nam được dịp trực tiếp ngắm nhìn những chiếc siêu xe đắt giá nhất thế giới. Một trong những điều tiếc nuối nhất là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên không tham gia Gumball 3000 dù dàn xe của doanh nhân này trưng bày 18 chiếc độc hiếm tại sự kiện. Theo tìm hiểu của Vietnamnet, Tập đoàn Trung Nguyên là một trong số những nhà tài trợ cho hành trình Gumball 3000. Chưa rõ số tiền mà thương hiệu cà phê này chi ra, nhưng đổi lại 18 chiếc siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được trưng bày tại một khu riêng cùng vị trí với sự kiện trưng bày dàn xe tham gia Gumball 3000. Việc doanh nhân quê Khánh Hòa vắng mặt khiến fan xe tiếc nuối bởi ngoài chiếc Mercedes-Maybach S-Class của hai tay lái gốc Việt người Canada và Mỹ xuất hiện trong dàn xe Gumball 3000, dàn siêu xe của ông Vũ có sức hút và gây ấn tượng với giới chơi xe trong nước cũng như nước ngoài nhiều hơn cả, đặc biệt là sự xuất hiện của hai chiếc Ford GT - mẫu siêu xe hàng hiếm rất khó mua. Thực tế, phí đăng ký tham gia Gumball 3009 cực kỳ đắt đỏ, lên tới 100.000 USD/2 người, tương đương 2,5 tỷ đồng cho một suất thành viên. Nhiều đại gia, dân chơi siêu xe ở Việt Nam không dám "xuống tiền" tham dự vì lý do phí đắt. Tuy nhiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vắng mặt không phải vì lý do này, khi ông vốn là ông trùm sở hữu nhiều siêu xe nhất Việt Nam. Từ lâu, ông được biết đến là người chơi xe nổi tiếng nhưng “giấu mặt”. Giới yêu xe trong nước chỉ bắt gặp ông cầm lái một số siêu xe hoặc xe cổ dạo phố hay đến một số showroom xe. Một số hành trình lớn về siêu xe đã tổ chức tại Việt Nam như Car & Passion hay VietRally đều chưa từng có sự tham gia của vị doanh nhân này. Kho xe của ông Vũ tại Đắk Lắk và TP.HCM (Ảnh: Liêm Nguyễn). Bên cạnh đó, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên thường gắn với hình ảnh bộ sưu tập xe trị giá nghìn tỷ đồng thay vì hình ảnh cầm lái siêu xe trên các cung đường dài để trải nghiệm như tay chơi Cường Đô-la hoặc chịu chi hàng tỷ đồng nâng cấp các gói độ cho xe như đại gia Vũng Tàu kín tiếng. Hành trình Từ Trái Tim năm 2018 không có sự góp mặt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ Đây cũng là phong cách chơi xe gắn với tên tuổi ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngay từ những năm đầu phong trào siêu xe nở rộ tại Việt Nam, khác biệt hoàn toàn với phần đông các đại gia chơi xe khác trong nước. Đơn cử như sự kiện lớn nhất về xe do Trung Nguyên tổ chức trong “Hành trình Từ Trái Tim” năm 2018-2019 với nhiều mẫu xe sang và siêu xe đắt tiền, tất cả đều do lái xe của tập đoàn này cầm lái. Nhà sáng lập thương hiệu dù là người khởi xướng nhưng đều vắng bóng. Cách chơi xe của doanh nhân ngành cà phê từng gây nhiều tranh cãi khi có người cho rằng, những chiếc siêu xe sinh ra để dành cho người mua trải nghiệm cảm giác lái thay vì chỉ trưng bày trong nhà. Dù không tham gia, song ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn tạo nên dấu ấn riêng tại hành trình Gumball 3000 lần này với những chiếc xe đắt tiền mà ngay cả đại gia chơi xe trên thế giới cũng phải thèm muốn. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!