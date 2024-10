Cách bảo quản đậu phụ cả tuần vẫn ngon

Mặc dù đây là loại thực phẩm không thể để lâu, một số cách bảo quản đậu phụ có thể giúp bạn duy trì chất lượng và sự an toàn của món này trong khá nhiều ngày. Có lẽ không loại thực phẩm nào xứng đáng với ba chữ "ngon, bổ, rẻ" hơn đậu phụ, món ăn không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chế biến được vô số món ngon, dùng được trong cả bữa cơm hằng ngày hay trên bàn tiệc. Tuy nhiên, đây lại là thứ không dễ bảo quản. Thời gian đậu phụ để được dài hay ngắn phụ thuộc nhiều vào cách bảo quản. Ở nhiệt độ bình thường, đậu phụ chỉ có thể tươi ngon trong một buổi và nên ăn hết trong ngày. Đậu phụ để trong hộp có nước, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể để 5 đến 7 ngày. Đậu phụ đông lạnh có thể để được vài tháng nhưng sẽ giảm độ ngon.

(Ảnh: The Kitchn) Bảo quản đậu phụ trong ngăn mát tủ lạnh Nếu bạn định bảo quản chỗ đậu phụ còn thừa trong khoảng 1 tuần, cách tốt nhất là cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Bạn cần chuẩn bị một hộp đựng vừa đủ khối lượng đậu phụ định bảo quản và nước sạch rồi tiến hành theo các bước sau: - Để đậu phụ nguyên miếng trong hộp đựng, đổ nước sạch vào sao cho mặt nước xâm xấp mặt đậu. Cách này giúp đậu phụ luôn được giữ ẩm, tươi ngon cho đến khi được sử dụng.

Sử dụng hộp kín và nước sạch để bảo quản đậu phụ trong ngăn mát được lâu hơn. (Ảnh: Chopnotch) - Thay nước mới hàng ngày để tránh lên men, gây chua. Nhờ đó, bạn có thể bảo quản đậu phụ được lâu hơn. - Khi sử dụng, bạn lấy đậu phụ ra khỏi tủ lạnh, để ráo nước và thấm khô đều các mặt bằng khăn giấy, giúp bớt ẩm rồi đem chế biến.

Thấm khô đều các mặt miếng đậu phụ trước khi nấu. (Ảnh: Simply Recipe) Bảo quản đậu phụ trong ngăn đá tủ lạnh Cách này cho phép bạn bảo quản đậu phụ trong thời gian dài, có thể lên đến 3 tháng. Hãy cắt đậu phụ thành từng miếng vừa ăn, sau đó cho lên khay có lót giấy dầu chống thấm rồi để trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 30 phút, đậu phụ sẽ cứng lại. Lúc này, bạn chuyển tất cả chỗ đậu vừa đông cứng vào hộp kín để bảo quản an toàn và hiệu quả hơn.

Trước khi bảo quản bằng phương pháp đông lạnh, bạn cần cắt nhỏ đậu phụ thành miếng vừa ăn. (Ảnh: The Kitchn) Trước khi sử dụng, bạn cần rã đông đậu phụ, chuyển hộp đựng từ ngăn đá sang ngăn mát khoảng nửa ngày hoặc một đêm. Lưu ý: Đậu phụ đông lạnh thường bở và xốp hơn đậu phụ tươi. Theo GĐXH