Bưởi Diễn có thể để tới nửa năm mà vẫn giữ được hương vị tươi ngon và mọng nước nếu được bảo quản đúng cách, vì thế mà chúng ta có thể tích trữ để ăn Tết. Giống bưởi Diễn có nguồn gốc từ vùng đất Phú Diễn, Hà Nội. Điểm đặc biệt của loại bưởi này là vị ngọt đậm, hoàn toàn không chua, và khả năng bảo quản lâu dài, thậm chí đến nửa năm. Do đó, đây là món quà mà nhiều người dành tặng nhau để ăn Tết. Cách bảo quản bưởi Diễn Để bảo quản bưởi Diễn lâu dài, việc lựa chọn những quả bưởi tươi ngon ngay từ đầu là yếu tố quan trọng. Bạn nên chọn những quả tươi có vỏ căng bóng, cầm nặng tay, không bị dập, nứt, không có vết thâm hay vết cắt, vì bưởi đã bị dập sẽ rất dễ thối hỏng và lan sang cả những quả khác. Nên chọn quả có kích thước đều, không quá to hay quá nhỏ. Biết cách bảo quản bưởi Diễn, bạn có thể để được tới nửa năm. (Ảnh: Lorca) Bưởi sau mua về bạn nên để khoảng 5 - 10 ngày cho xuống nước rồi cắt bớt phần cuống sao cho khoảng cách từ rốn đến chỗ cắt chỉ còn 0.5cm. Dùng một ít vôi tôi chấm lên vết cắt. Cách làm này giúp ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập quả bưởi và giữ được hương vị của bưởi. Sau đó, bạn lấy túi nylon cho từng quả bưởi vào và buộc chặt lại, để khô, tránh nước và hơi ẩm. Túi nylon ngăn trái bưởi tiếp xúc với không khí, giúp bưởi tươi lâu và xuống nước chậm hơn. Tốt nhất bạn nên lựa chọn túi nylon sinh học, có khả năng tự phân huỷ để bảo vệ môi trường. Chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ, lót giấy báo hoặc bìa carton rồi xếp từng túi bưởi lên trên. Lưu ý là chỉ xếp từng lớp bưởi một, tránh xếp chồng lên nhau và nên để những quả bưởi cách nhau một khoảng vừa đủ. Với cách làm này, bạn có thể bảo quản bưởi Diễn được tới nửa năm mà vẫn bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm cách bảo quản bưởi Diễn như sau: Khi mua về, đem bưởi rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước lạnh rồi ngâm trong thau nước muối pha loãng khoảng 5 phút; dùng khăn sạch lau cho thật khô nước. Tiếp đó, bạn lấy vôi đã hòa tan bôi kín phần cuống quả. Chọn nơi nơi khô ráo, tránh xa ánh sáng mặt trời, trải một lớp cát sạch hoặc rắc một lớp vôi mỏng lên sàn và xếp bưởi lên. Nên thường xuyên kiểm tra bưởi để kịp thời xử lý những quả có nguy cơ hư hỏng, tránh để lan sang những quả bưởi khác. Bôi vôi kín phần cuống quả là một cách bảo quản bưởi Diễn được lâu dài. (Ảnh: Tiin) Cách chọn bưởi Diễn ngon Để chọn mua bưởi Diễn ngon, bạn cần chú ý đến những yếu tố sau đây: - Hương vị: Khi cầm quả bưởi trên tay, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm tự nhiên, không hắc và thơm lâu. Chỉ cần 2 - 3 quả bưởi Diễn là đủ làm thơm ngát cả căn phòng. Đặc biệt, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm phảng phất đầu lưỡi. Bưởi Diễn ngon có vị ngọt đậm, hương thơm ngát đặc trưng. Bưởi có tép vàng mượt, cùi mỏng, khi bóc thấy róc vỏ, săn hạt. Tép bười sờ ráo tay nhưng khi ăn lại rất mọng nước. - Hình dáng và màu sắc: Quả bưởi Diễn ngon có dáng tròn, vỏ nhẵn. Khi chín, quả có màu vàng sậm hoặc đỏ vàng, cầm chắc tay. - Kích thước: Chỉ nên chọn những quả bưởi Diễn có kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ, cầm nặng tay; không nên ham chọn quả quá to vì thường dễ bị khô và không ngọt đậm như những quả bé. - Vỏ bưởi: Nên chọn những quả có vỏ mỏng căng, cuống nhỏ, nếu có rám nắng sẽ ngọt và thơm hơn những quả vỏ vàng tươi. Bưởi Diễn từ khi hái xuống tới khi ăn cần để tối thiểu nửa tháng để xuống nước và thu đường, lúc đó quả mới ngọt và thơm chuẩn vị. Lưu ý khi ăn bưởi Không nên ăn bưởi sau khi dùng những chất kích thích. (Ảnh: Fefe garden) - Không ăn ngay sau uống rượu, hút thuốc: Trong nước bưởi có chất Pyranocoumarin làm tăng cường chuyển hoá cytochromes P450 (men ruột), làm tăng độc tính của thuốc lá, nicotin và ethanol, gây hại cho sức khoẻ. Vì vậy, bạn không nên ăn bưởi sau khi dùng những chất kích thích trên. - Không ăn khi tiêu hóa kém: Bưởi có tính lạnh, khiến cho người bị tiêu chảy ăn vào sẽ càng bị nặng hơn. Nếu trong người yếu thì không nên ăn quá nhiều bưởi. Thông thường người ta chỉ dùng bưởi để hạ nhiệt, hạ quá mức cũng sẽ gây ra triệu chứng đau bụng… - Không ăn khi đang dùng thuốc: Bệnh nhân đang sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc cho người già, tốt nhất là không nên ăn bưởi và uống nước ép từ bưởi. Đối với người có lượng mỡ trong máu cao, nếu dùng một cốc nước ép bưởi để uống một viên thuốc giảm béo thì có thể dẫn đến hiện tượng đau cơ, thậm chí là dẫn đến bệnh về thận. Một số bệnh nhân trong thời kỳ sử dụng thuốc chống dị ứng nếu ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi thì có thể bị đau đầu, tim đập mạnh, loạn nhịp tim… Theo VTC News