Cách bán ô tô không may bị tai nạn

Bán ô tô cũ vốn là bài toán khó, việc bán ô tô không may bị tai nạn lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nguyên nhân là người mua không bao giờ muốn mua phải một chiếc xe đã bị tai nạn, nhất là khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, những chủ xe đã từng bán xe cũ không may bị tai nạn đã chia sẻ một số kinh nghiệm giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Kể lại câu chuyện bán chiếc xe Toyota Corolla Cross từng bị tai nạn của mình, anh Vũ Văn Cao (Ninh Bình) cho biết, năm 2021, trong một lần đi từ Ninh Bình vào Thanh Hóa, do không quen đường, trời tối, đường nhỏ và cong cua, lại đi với tốc độ cao nên chiếc xe mất lái và lao xuống ruộng, lộn 2 vòng. Việc bán ô tô không may bị tai nạn luôn luôn khó khăn. (Ảnh minh họa). Tuy may mắn không bị thương tích nhưng anh Cao nhanh chóng nhận thấy chiếc xe đã bị biến dạng nhiều vị trí ở phần thân vỏ, trong đó 2 cánh bị bẹp, phần đầu và đuôi bị móp, phần trục xe bị cong. "Tôi cũng đã chụp lại hình ảnh vụ tai nạn để làm bằng chứng và liên hệ với hãng sửa chữa", anh Cao nói. Sau khi sửa chữa xong, anh Cao rao bán chiếc xe và không nhắc đến việc xe bị tai nạn. Tuy nhiên, một số người đến xem xe, nhờ thợ đến kiểm tra và phát hiện xe từng bị tai nạn, ngay lập tức họ mất thiện cảm và ép giá. Sau đó, tôi đã phải rao bán và công khai hình ảnh, thông tin chiếc xe bị tai nạn, địa điểm bị tai nạn và khẳng định tai nạn không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến người. Hơn một tháng sau tôi đã bán được chiếc xe với giá ưng ý. Tư câu chuyện của mình, anh Cao rút ra bài học kinh nghiệm: bán một chiếc xe từng gặp tai nạn luôn là một thách thức nhưng chủ xe vẫn nên minh bạch về lịch sử và cung cấp thông tin cụ thể thiệt hại đã xảy ra do tai nạn. Vì việc làm này sẽ xóa tan những nghi ngờ của người mua. Chính những nghi ngờ này sẽ khiến người mua cố tình hạ giá để không bị hớ do lỡ trả giá cao. Giao dịch vì thế rất dễ đổ bể nếu hai bên không có thiện chí với nhau. “Việc trung thực về lịch sử tai nạn chiếc xe để thể hiện mình là người đáng tin cậy. Cùng với đó là nên cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại đã xảy ra một cách có trách nhiệm nhất. Cho khách xem hồ sơ sửa chữa xe để đảm bảo sự tin tưởng về độ an toàn của chiếc xe. Để bán một chiếc xe từng bị tai nạn thành công thì sự thành thật, minh bạch cũng như mức giá hợp lý là những yếu tố cốt lõi”, anh Cao nói. Ngoài ra, theo khuyến cáo của anh Cao, trước khi bán, chủ xe cũng cần đánh giá tổng thể tình trạng của xe. Cần tham khảo giá thị trường của những chiếc xe cùng loại và đời tương tự trong tình trạng tốt, từ đó trừ hao để đưa ra mức giá hợp lý. Bạn cũng cần phải nhắc các yếu tố khác như số kilomet đã đi, tình trạng bảo dưỡng để định giá cho chuẩn, sao cho không đắt quá và cũng không rẻ quá. Nếu xe tai nạn nhẹ, chủ xe có thể sửa chữa với chi phí thấp, vẫn giữ được ngoại thất và cấu trúc tốt, trường hợp này thì việc bán ô tô khá dễ dàng. Trong trường hợp nếu chiếc xe hỏng hóc quá nặng, không thể sửa chữa để chạy tốt, cũng như chi phí sửa chiếm gấp đôi giá trị xe thì lúc này bạn nên tính đến chuyện bán ô tô theo kiểu dạng phế liệu, hay chỉ bán xác xe cho thợ máy. HÀ NAM