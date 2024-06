Cách bài tiết axit uric và giảm cân đơn giản bằng củ cải trắng

Hỗ trợ giảm cân vì chứa rất ít calo

Củ cải trắng chứa rất ít calo, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao giúp người ăn cảm thấy chóng no và no lâu. Trong 100g củ cải tươi chỉ chứa khoảng 16 calo. Do đó có thể thoải mái ăn món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giúp giảm cân lành mạnh.

Nước uống củ cải có vị cay nồng, vị ngọt và hơi khó uống nhưng cũng rất có tác dụng đối với việc giảm cân. Để khắc phục sự khó uống thì có thể kết hợp nó với một số loại trái cây cũng như rau củ quả tươi sống để tăng thêm hương vị và dễ uống. Mỗi ngày chỉ cần uống một cốc nước củ cải sẽ thấy sức khỏe tăng lên cũng như quá trình giảm cân nhanh chóng đạt được kết quả.