Các trường y dược đồng loạt dự báo tăng điểm chuẩn từ 0,25 đến 1 điểm

Tuy nhiên, điểm chuẩn năm nay cũng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố học phí tăng theo quy định của Chính phủ, từ 14,5 triệu đồng/năm học lên 55,2 triệu đồng. Ngành Răng - Hàm - Mặt , học phí thấp hơn Y khoa khoảng 50%. Điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng chuyển hướng.

Bên cạnh đó, chính sách giảm điểm cộng ưu tiên tịnh tiến từ 22,5 điểm trở lên theo quy định của Bộ cũng sẽ khiến điểm chuẩn biến động không quá lớn.

Còn tại phân hiệu Thanh Hóa, do tự chủ mức 3 nên học phí không cao hơn so với năm trước. Vì vậy ông Tùng nhìn nhận điểm chuẩn ở Phân hiệu Thanh Hóa sẽ có dịch chuyển cao hơn so với năm trước, khoảng từ 1 - 1,25 điểm.

Điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2022 của Đại học Y Hà Nội là 28,18 - ngành học có điểm chuẩn cao nhất của trường. Ngành Y khoa tại phân hiệu Thanh Hóa thấp hơn, lần lượt theo từng phương thức là 26,8 điểm và 24,1 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt là 27,7 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 19 điểm đến 25,55 điểm.