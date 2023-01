Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội quá tải, chủ xe xin 'lối thoát'

Lúc 15h ngày 10/1, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.30D (tại lô 24 Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) đặt biển thông báo hết số nhưng hàng dài xe ô tô vẫn đứng im chờ đợi. Tình trạng quá tải diễn ra từ ngày 9 và 10/1 sau khi 2 trạm đăng kiểm gần đó bị đóng cửa.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.30D quá tải. Ảnh: Anh Hùng

Một cán bộ Công an phường Yên Nghĩacho biết, có người tới trạm đăng kiểm từ 3h sáng để xếp chỗ. Lượng ô tô đến trạm quá đông, xếp hàng tới cả km từ cửa trạm đăng kiểm đến khu Văn Phú. Để đảm bảo trật tự, an toàn, Công an phường Yên Nghĩa phải tới điều tiết giao thông.

Anh Thắng (phường Văn Quán, quận Hà Đông) đưa xe tới trung tâm này từ 5h sáng. Do xe hết hạn đăng kiểm vào đúng ngày 10/1 nên chẳng còn cách nào khác, anh Thắng phải đứng chờ. Người đàn ông này hy vọng mình sẽ may mắn được đưa xe vào kiểm định.