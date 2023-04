Các tập đoàn gia đình Việt Nam: Thập kỷ phát triển, xác lập đế chế trong nhiều lĩnh vực

Doanh nhân Đỗ Minh Phú cùng gia đình hiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực gồm tài chính, trang sức, F&B, thương mại, bất động sản.

Gia đình ông Đặng Văn Thành và vị thế số 1 ngành mía đường, BĐS

Vụ thâu tóm lịch sử trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam Sacombank-SouthernBank đã khép lại nhiều năm trước. Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Đặng Văn Thành đã rời hẳn khỏi lĩnh vực ngân hàng và quay về với nơi ông từng khởi nghiệp.

Tập đoàn Thành Thành Công của gia đình ông Đặng Văn Thành dồn lực vào lĩnh vực mía đường, bất động sản và du lịch.

Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, đang nắm giữ gần 15,9% vốn điều lệ của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT). Tập đoàn Thành Thành Công nắm giữ hơn 25,4%. Bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Thành) nắm 10,15%.

Hiện tại SBT trực tiếp và gián tiếp sở hữu một loạt doanh nghiệp mía đường lớn. SBT hiện chiếm khoảng 40% thị phần.

Tập đoàn này sở hữu hệ thống khách sạn 2 đến 4 sao, khu du lịch, resort trải dài từ Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Lạt như khách sạn Ngọc Lan, khách sạn Michelia, khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, khu du lịch Hòn Rơm 2, Pegasus resort,...

Tại CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (SCR), vợ ông Thành là bà Huỳnh Bích Ngọc làm Chủ tịch, con trai Đặng Hồng Anh làm Phó Chủ tịch. CTCP Đầu tư Thành Thành Công nắm gần 178%; ông Hồng Anh nắm hơn 10%; CTCP Thương mại Thành Thành Công nắm hơn 4,4%...

Nhiều tập đoàn gia đình nổi tiếng

Rất nhiều tập đoàn gia đình Việt đã trở thành đế chế trong các lĩnh vực họ hoạt động.

Gia đình bà Nguyễn Thị Điền - Công ty TNHH may thêu giày An Phước. Đây là doanh nghiệp dệt may lớn tại Việt Nam với trên 7.000 nhân viên và 11 nhà máy khắp cả nước, với hệ thống cửa hàng An Phước - Pierre Cardin (165 cửa hàng) và hơn 60 cửa hàng thương hiệu Bonjour - Anamai (đồ nội y, thể thao và phụ kiện thời trang nữ).

Gia đình bà Nguyễn Thị Nga với Tập đoàn BRG, SeaBank, Intimex. BRG đang điều hành những sân golf lớn như Kings’s Island Golf Resort, Legend Hill Golf Resort. Các công ty thuộc sở hữu gia đình bà Nga cũng đầu tư vào chuỗi khách sạn thương hiệu Hilton là Hilton Hanoi Opera và Hilton Hanoi Inn….

Bên cạnh đó là các gia đình như: Đoàn Quốc Việt (BIM Group), Lê Văn Quang (Thủy sản Minh Phú), Trần Kim Thành-Trần Lệ Nguyên (Kido), Vưu Khải Thành (Biti’s), Trần Quí Thanh (Tân Hiệp Phát), Lê Văn Kiểm (Golf Long Thành), Nguyễn Hoàng Tuấn (Sơn Kim), Lý Ngọc Minh (sứ Minh Long), Trần Thanh Hải-Trần Thị Lệ (Nutifood), Nguyễn Trí Tân (Kymdan), Nguyễn Thị Mai (Tân Á Đại Thành).

