Các sai lầm thường gặp ở phụ huynh của trẻ đặc biệt

Trẻ có nhu cầu đặc biệt cần phải được phát hiện và can thiệp kịp thời ngay trong "giai đoạn vàng", từ đó giúp trẻ phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Mặc dù vậy, nhiều phụ huynh còn chưa thực sự để tâm tới tình trạng của trẻ, gây ảnh hưởng lớn tới quá trình hỗ trợ trẻ khắc phục khiếm khuyết, rối loạn. Can thiệp sớm cho trẻ có vấn đề về phát triển giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ và là yếu tố quyết định đến sự thành công của giáo dục hoà nhập. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng can thiệp sớm mang lại những tác động hiệu quả nhất đối với sự phát triển của trẻ là giai đoạn từ 0-6 tuổi. Can thiệp sớm có những tác động rõ rệt trên trẻ như: giảm thiểu ảnh hưởng của các loại tật tới sự phát triển, tận dụng tối đa cơ hội giúp trẻ tham gia các hoạt động bình thường từ khi còn nhỏ, ngăn chặn các rủi ro hoặc những bất thường về phát triển của khuyết tật thứ phát; phát huy hiệu quả kinh tế đối với cộng đồng; tiết kiệm chi phí đầu tư cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Bố mẹ đừng bỏ qua "giai đoạn vàng" trong can thiệp sớm với trẻ đặc biệt. Ảnh minh họa Tuy nhiên, hiện nay, nhiều phụ huynh lại mắc sai lầm trong công tác can thiệp sớm với trẻ có nhu cầu đặc biệt ảnh hưởng tới khả năng hòa nhập cũng như sự phát triển của trẻ. Phát hiện muộn các dấu hiệu bất thường: Do công việc bận rộn, nhiều phụ huynh không có đủ thời gian tương tác và quan sát con cái. Điều này có thể dẫn đến việc không nhận ra hoặc nhận ra muộn các dấu hiệu bất thường, khiến tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Chậm trễ trong việc đưa con thăm khám và can thiệp: Một số phụ huynh có xu hướng chần chừ, hy vọng rằng vấn đề của con sẽ tự khắc giải quyết. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến can thiệp muộn, bỏ lỡ giai đoạn phát triển vàng và để lại hệ quả lâu dài. Bỏ qua hoặc xem nhẹ các triệu chứng cần hỗ trợ: Các biểu hiện của rối loạn phổ tự kỷ có thể còn khá mới với nhiều phụ huynh. Nhiều người cho rằng đó là quá trình phát triển bình thường và không tìm đến sự hỗ trợ sớm cho con. Can thiệp sớm giữ vai trò quan trọng giúp trẻ hòa nhập. Ảnh minh họa. Quá tập trung vào kết quả chẩn đoán mà không chú trọng đến việc can thiệp: Một số phụ huynh có thể đưa trẻ đi khám ở nhiều nơi khác nhau và quá quan tâm đến kết quả chẩn đoán mà không tập trung vào việc can thiệp. Thực tế, việc này chỉ làm tốn kém nhiều chi phí và thời gian của trẻ cùng gia đình. Áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo kinh nghiệm truyền miệng, thiếu cơ sở khoa học: Nhiều người thường truyền nhau các "phương pháp" hỗ trợ cho trẻ tự kỷ không rõ bằng chứng khoa học. Việc dùng các can thiệp không được chứng minh hoặc hướng dẫn cụ thể có thể làm trầm trọng thêm vấn đề của trẻ, thậm chí khiến việc cải thiện trở nên khó khăn hơn sau này. Khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu đặc biệt hãy cho trẻ đi thăm khám và can thiệp. Ảnh minh họa. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường ở trẻ, phụ huynh hãy đưa ngay con đến thăm khám và can thiệp trong giai đoạn vàng từ 0 - 6 tháng tuổi, lý tưởng là trước 3 tuổi. Can thiệp sớm sẽ giúp trẻ phát triển năng lực và giảm dần các hành vi, triệu chứng không mong muốn. Bỏ lỡ cơ hội này có thể gây ra nhiều hệ lụy kéo dài với sự phát triển, khả năng hòa nhập và cuộc sống của trẻ trong tương lai.