Các nước láng giềng trấn an về dịch bệnh hô hấp giống Covid-19 ở Trung Quốc

Một số quốc gia láng giềng đã ban hành thông tin cập nhật về y tế cộng đồng liên quan đến virus gây viêm phổi ở người (HMPV) trong bối số ca bệnh tăng tại Trung Quốc. Hành khách đeo khẩu trang tại ga tàu Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AFP). Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng số ca nhiễm virus đường hô hấp HMPV tăng nhanh gần đây. Hình ảnh người dân đeo khẩu trang ở các bệnh viện đông đúc tại Trung Quốc lan truyền trên mạng xã hội làm gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch Covid-19. Sự gia tăng các ca mắc HMPV gây ra mối lo vì gần đây một số ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục như Malaysia, Ấn Độ. Giới chức y tế ở các nước láng giềng đã đưa ra những tuyên bố nhằm xoa dịu mối lo ngại. Họ lưu ý rằng loại virus này đã xuất hiện trong những năm gần đây và các bệnh về đường hô hấp có xu hướng gia tăng vào mùa lạnh. Tổng cục Dịch vụ Y tế Ấn Độ cuối tuần trước cho biết: "Có tin tức đang lan truyền về đợt bùng phát của HMPV ở Trung Quốc. Chúng tôi đã phân tích dữ liệu về các đợt bùng phát dịch bệnh hô hấp trong nước và không phát hiện sự gia tăng đáng kể nào trong dữ liệu tháng 12/2024 cũng như không có trường hợp nào được báo cáo với số lượng lớn từ bất kỳ tổ chức nào của chúng tôi. Không có gì phải lo lắng về tình hình hiện tại". Người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala (Ấn Độ) Veena George cũng nhấn mạnh: "Các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em và người già đang được theo dõi chặt chẽ". Ông nói thêm: "Ngoài ra, những người đến từ các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc, cũng sẽ được theo dõi nếu họ xuất hiện các triệu chứng về đường hô hấp. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không đòi hỏi bất kỳ hạn chế nào đối với người nước ngoài". Báo New Straits Times hôm 4/1 dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Malaysia khẳng định: "Đây không phải một căn bệnh mới, các trường hợp nhiễm HMPV không bắt buộc phải báo cáo hoặc thông báo theo Đạo luật Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm năm 1988". Thông cáo nêu rõ, sự gia tăng số ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính vào cuối năm và đầu năm là một hiện tượng được dự đoán trước, phù hợp với xu hướng tương tự được báo cáo ở các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia trải qua mùa lạnh hơn như Trung Quốc. Để ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Bộ này liên tục theo dõi, cả trong nước và quốc tế. Tại Pakistan, Bộ Dịch vụ Y tế Quốc gia đã chỉ đạo Viện Y tế Quốc gia (NIH) theo dõi chặt chẽ virus HMPV và lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các quan chức và chuyên gia y tế để đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược ứng phó. Cả Chính phủ Trung Quốc và WHO đều không tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến loại virus này. Trung Quốc cho biết bệnh hô hấp giống Covid-19 đang lây lan ở nước này chỉ là sự gia tăng bình thường theo mùa của các bệnh đường hô hấp và không gây báo động. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuần trước nói rằng: "Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có xu hướng đạt đỉnh vào mùa đông. Các bệnh này có vẻ ít nghiêm trọng hơn và lây lan ở quy mô nhỏ hơn so với năm trước". Bà cho biết thêm: "Tôi đảm bảo chính phủ Trung Quốc quan tâm đến sức khỏe của công dân Trung Quốc và người nước ngoài đến Trung Quốc". HMPV được phát hiện vào năm 2001. Virus này thường gây ra các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường, bao gồm ho, sốt, nghẹt mũi hoặc sổ mũi, đau họng, thở khò khè, khó thở và phát ban. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn đối với những người dưới 5 tuổi hoặc trên 65 tuổi và những trường hợp này mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh hô hấp này thường phổ biến nhất vào cuối mùa đông và mùa xuân. Giống các loại virus tương tự khác, HMPV thường lây lan từ người sang người thông qua giọt bắn khi ho và hắt hơi, qua tiếp xúc giữa người với người như ôm hoặc hôn, và qua việc chạm vào các bề mặt và vật thể bị nhiễm virus rồi đưa lên miệng, mũi hoặc mắt.