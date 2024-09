Các mẹo làm sạch bằng cồn vừa nhanh vừa an toàn

Những mẹo làm sạch bằng cồn nhanh gọn, hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ cho môi trường sống của gia đình mình luôn sạch sẽ, an toàn. Cồn là một chất tẩy rửa và khử trùng hiệu quả, thường được sử dụng trong y tế và sinh hoạt. Với tính năng diệt khuẩn mạnh mẽ, nó không chỉ giúp làm sạch vết bẩn mà còn tiêu diệt vi khuẩn và virus trên các bề mặt, từ đó giữ cho môi trường sống của chúng ta luôn an toàn. Mẹo làm sạch bằng cồn Để sử dụng cồn đúng cách và an toàn, bạn hãy tham khảo các mẹo làm sạch bằng cồn đơn giản dưới đây. Những vết bẩn sẽ dễ dàng bị đánh bật. Làm sạch bề mặt nhà bếp

Cồn có thể giúp bạn làm sạch các bề mặt như bàn bếp, thớt và các thiết bị gia dụng khác một cách hiệu quả. (Ảnh: Techspray) Nhà bếp là nơi thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm và rất dễ nhiễm khuẩn. Cồn sẽ giúp làm sạch các bề mặt như bàn bếp, thớt và các thiết bị gia dụng khác. Để loại bỏ các vết dầu mỡ trong nhà bếp, bạn hãy đổ cồn vào một bình xịt và phun trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch, sau đó dùng khăn mềm hoặc khăn giấy lau khô. Cồn sẽ nhanh chóng bốc hơi, không để lại vết ẩm, đồng thời khử trùng hiệu quả. Lưu ý: Tránh sử dụng cồn trên các bề mặt gỗ không được xử lý hoặc các vật liệu dễ bị ăn mòn. Làm sạch các thiết bị điện tử

Cồn là một giải pháp tuyệt vời để làm sạch và khử trùng những thiết bị điện tử. (Ảnh: Southern Living) Điện thoại di động, bàn phím và các thiết bị điện tử khác thường chứa nhiều vi khuẩn do tiếp xúc thường xuyên. Hãy áp dụng mẹo làm sạch bằng cồn để xử lý. Trước tiên, bạn cần tắt thiết bị, thấm một ít cồn vào bông gòn hoặc khăn mềm rồi lau nhẹ nhàng bề mặt thiết bị. Tuyệt đối không để cồn thấm vào các khe, cổng kết nối của thiết bị, tránh gây hư hỏng. Không nên phun cồn trực tiếp lên thiết bị điện tử mà hãy sử dụng bông hoặc khăn thấm cồn để làm sạch. Làm sạch vết mực Cồn là một trong những dung môi hiệu quả nhất để loại bỏ vết mực bút bi, bút lông hay các vết bẩn khó trôi khác trên vải và bề mặt cứng. Hãy dùng một miếng bông gòn hoặc vải mềm thấm cồn, chà nhẹ lên vết bẩn (với vết bẩn trên vải, hãy chấm nhẹ để tránh lan rộng vết mực), sau đó rửa sạch bằng nước và giặt như bình thường. Lưu ý: Bạn nên thử trước trên một góc nhỏ không nhìn thấy của vật dụng để đảm bảo cồn không làm phai màu hoặc hỏng bề mặt. Làm sạch đồ chơi trẻ em Đồ chơi trẻ em thường tiếp xúc với đất, bụi và vi khuẩn nên cần được làm sạch thường xuyên. Cồn là lựa chọn an toàn và hiệu quả để làm sạch và khử khuẩn chúng. Hãy lau đồ chơi bằng khăn mềm thấm cồn hoặc phun cồn lên bề mặt đồ chơi và lau khô. Cần đảm bảo rằng đồ chơi đã khô hoàn toàn trước khi cho trẻ sử dụng lại. Không sử dụng cồn cho các loại đồ chơi làm từ vật liệu nhạy cảm như nhựa mềm hoặc cao su. Làm sạch kính và gương

Cồn có thể làm sạch kính và gương một cách hiệu quả, giúp loại bỏ bụi bẩn, dấu vân tay mà không để lại vệt nước. (Ảnh: Reddit) Cồn có thể làm sạch kính và gương một cách hiệu quả, giúp loại bỏ bụi bẩn, dấu vân tay và vết ố mà không để lại vệt nước. Bạn chỉ cần phun cồn trực tiếp lên bề mặt kính hoặc gương, lau sạch bằng khăn giấy hoặc khăn mềm. Bạn sẽ thấy kính sáng bóng mà không còn bất kỳ vết bẩn nào. Bạn cũng có thể sử dụng cồn để làm sạch kính mắt , nhưng không được áp dụng cho các loại kính có lớp phủ chống phản chiếu đặc biệt, vì cồn có thể làm hỏng lớp phủ này. Làm sạch các vật dụng cá nhân Cách làm sạch bằng cồn cũng rất hữu ích khi thứ cần vệ sinh là các vật dụng cá nhân như lược, kẹp tóc, kính mát, và các dụng cụ trang điểm. Đối với các vật dụng nhỏ, bạn có thể ngâm chúng trong cồn vài phút rồi lau khô. Với các vật dụng lớn hơn, nên dùng bông gòn thấm cồn rồi lau sạch. Những lưu ý khi sử dụng cồn để làm sạch - Luôn đảm bảo thông gió tốt khi sử dụng cồn để tránh hít phải hơi cồn quá nhiều. - Cồn rất dễ cháy, vì vậy hãy tránh xa các các khu vực có nguồn lửa hoặc nhiệt cao. - Hãy thử nghiệm trên một góc nhỏ không nhìn thấy của bề mặt để đảm bảo cồn không gây hư hại các vật liệu trước khi được làm sạch. Cồn có thể làm hỏng các bề mặt được sơn mài, đánh vecni. Theo VTC news