Các mẹo giúp lái xe an toàn trong điều kiện mưa to, đường ngập nước

Trận mưa lớn kèm sấm sét tại khu vực Hà Nội vào sáng nay 5/6 đã gây ra tình trạng ngập lụt trên một số tuyến đường. Hàng dài ô tô, xe máy phải đi qua những đoạn đường ngập nước sâu đến vài chục cm và không ít xe đã phải "nằm đường".

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngập sâu vào sáng 5/6 khiến các phương tiện khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Theo nhiều tài xế có kinh nghiệm, khi không may đi vào đoạn đường ngập nước sâu do trời mưa, sẽ dẫn tới tình huống thiếu an toàn, rất dễ va chạm với các phương tiện cũng như các chướng ngại vật khác trên đường.

Mặt khác, "xế cưng" của chúng ta khi phải lội nước sâu rất dễ gặp trục trặc, thậm chí gây ra hư hỏng nặng như thuỷ kích, chập hệ thống điện và hệ lụy ảnh hưởng đến chất lượng vận hành của xe dai dẳng về sau. Chi phí để sửa chữa đối với các xe bị hư hỏng do ngập nước cũng rất đắt đỏ, mà không sửa lại "bỏ thì thương, vương thì tội".

Vậy làm thế nào để lái xe an toàn khi trời mưa và thoát dễ dàng qua các điểm úng ngập? Dưới đây là một số mẹo nhỏ được các chuyên gia đưa ra:

1. Chú ý quan sát và ước lượng