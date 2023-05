Các mẫu xe Toyota sử dụng nền tảng Daihatsu đang bán tại Việt Nam

Là mẫu MPV rẻ nhất của Toyota, Avanza không làm khách hàng thất vọng về trang bị. Mẫu xe này được trang bị mâm 16 inch đa chấu, kính hậu gập điện tự động, đèn LED tự động, màn hình trung tâm 8 inch đặt nổi, hệ thống điều hòa tự động với màn hình điều chỉnh riêng.

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất của Avanza cho cảm giác không cao cấp như các đối thủ. Các chi tiết được ốp vân giả carbon cũng không cải thiện được cảm giác này. Toàn bộ ghế trên xe chưa được bọc da mà chỉ sử dụng vật liệu nỉ.

Có giá rẻ nhất phân khúc, nội thất của Avanza cũng không quá hiện đại. Ảnh: TMV.



Toyota Avanza sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Con số 105 mã lực cho mẫu xe 7 chỗ sẽ không làm hài lòng những khách hàng ưu tiên sức mạnh. Đối với khách hàng mua xe lần đầu thì đây là lựa chọn phù hợp vì khá dễ lái.

Trang bị an toàn trên Toyota Avanza cũng đầy đủ với hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Dù được nâng cấp khá nhiều về trang bị và công nghệ an toàn, Avanza vẫn là mẫu xe giá dễ chịu nhất phân khúc. Hai phiên bản MT và CVT của Avanza có giá lần lượt 558 triệu và 598 triệu đồng. Trong số các đối thủ, phiên bản số tự động rẻ nhất là XL7 AT cũng có giá từ 599,9 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross

Giá: 658-698 triệu đồng

Phân khúc: MPV phổ thông

Ưu điểm: Kiểu dáng bắt mắt, tính năng an toàn đầy đủ

Nhược điểm: Giá cao, cách âm chưa tốt, thiếu Cruise Control

Ra mắt cùng lúc với Avanza Premio, Toyota Veloz Cross được định vị ở phân khúc cao hơn dù sử dụng chung khung gầm DNGA. Ở thời điểm ra mắt, Veloz Cross là mẫu xe sở hữu nhiều trang bị, công nghệ an toàn bậc nhất trong phân khúc.