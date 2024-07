Các làng SOS tổ chức kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà sáng lập Hermann Gmeiner và ngày SOS quốc tế

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đã tổ chức chương trình vui chơi, giao lưu văn nghệ cho các con trẻ của Làng với nhiều tình cảm từ cộng đồng. Nhân dịp này, Nhà báo Nguyễn Ngọc Khánh đã dành tặng phần quà 10 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Điện Biên, cùng với sự tâm quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ thiết thực của các tổ chức, đơn vị ở địa phương đã giúp các con được đón một ngày tết thiếu nhi ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Nhằm tạo sân chơi tích cực và tăng cường cơ hội giao lưu chia sẻ, nhân ngày Tết thiếu nhi, Làng trẻ em SOS Pleiku với sự đồng hành của những tấm lòng hảo tâm cũng đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi bổ ích cho các con trẻ của Làng. Nhân đây, Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam đã dành tặng 20 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Pleiku. Sự quan tâm, hỗ trợ quý báu này thực sự là nguồn động viên to lớn giúp các con ở địa bàn khó khăn như Pleiku cũng được đón Tết thiếu nhi vui vẻ, ấm cúng như bao bạn nhỏ trên cả nước.

Tại Làng trẻ em SOS Gò vấp, Công ty Starlento phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức đêm nhạc hội “Nốt nhạc ước mơ” mang đến cho các bạn nhỏ những màn biểu diễn thời trang, âm nhạc sôi động và ý nghĩa, cùng những thông điệp tích cực trên hành trình chinh phục ước mơ của chính mình. Nhân dịp này, chương trình đã quyên góp và trao tặng đến Làng trẻ em SOS Việt Nam số tiền 24.710.000 VNĐ cùng những phần quà hiện vật ủng hộ cho Làng trẻ em SOS Gò Vấp.

Cũng trong không khí của Tết thiếu nhi, One Book One Coffee cùng với KMS Gives đã tổ chức chương trình vui chơi và trao tặng sách tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp. Với 300 cuốn sách đa dạng thể loại được trao tặng, thư viện Làng đã có thêm những đầu sách mới, phục vụ nhu cầu học tập, giải trí cho các con. Bên cạnh hoạt động trao tặng sách, buổi giao lưu cũng đầy ắp tiếng cười và niềm vui khi các con được tham gia các hoạt động vui chơi như tô tượng, tô tranh, trang trí chậu cây, làm vòng tay, bắn cung... cùng những anh chị tình nguyện viên.