Các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới

Ananda có dịch vụ kiểm tra sức khoẻ toàn diện, tư vấn spa, các hoạt động yoda, thiền pranayama (điều hòa hơi thở) và các buổi ngâm mình để làm mới thể chất cũng như tinh thần.

Đặc biệt, nếu may mắn, bạn có thể gặp được các thành viên Hoàng gia Anh, hay những ngôi sao hạng A như Elizabeth Hurley và Brad Pitt trong một chuyến đi xuyên rừng tại Ananda in the Himalayas.

6. STANGLWIRT GREEN SPA RESORT, ÁO

Stanglwirt Green Spa Resort được ví như cuộc gặp gỡ của hai bộ phim The Sound of Music cùng The Hobbit - hay nói cách khác, là cuộc gặp gỡ của âm nhạc Áo và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Dòng họ Hauser xây dựng khu nghỉ dưỡng này như một nơi "trốn" cao cấp cho những ai muốn tìm tới sự nối kết giữa tâm hồn và thể chất. Thực phẩm tại đây đều được trồng trọt và sản xuất trực tiếp từ trang trại hữu cơ của Stanglwirt, các phòng xông hơi thì được làm từ cây thông arolla địa phương (cây thông Thuỵ Sĩ). Ngoài các hoạt động như chơi golf, cưỡi ngựa và trượt tuyết; điểm đặc biệt của Stanglwirt Green Spa Resort còn nằm ở các hồ bơi nước mặn có thiết kế mô phỏng núi đá xung quanh và các hốc massage nằm dưới dãy cầu thang phủ rêu dẫn lên phòng trị liệu spa của khu nghỉ dưỡng.

Ảnh: Stanglwirt Green Spa Resort

7. PALAZZO FIUGGI, Ý

Khoá nghỉ dưỡng tại Palazzo Fiuggi cam kết một liệu trình chăm sóc sức khoẻ 360 độ, tức là toàn diện một cách hết mức có thể. Từ đó, khách lưu trú sẽ có được thời gian chữa trị thân-tâm một cách toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những người từng nhiễm virus Covid-19 trong thời gian dài.

Palazzo Fiuggi và rặng núi Appennini ở phía sau

Không chỉ có khung cảnh bình dị và vẻ đẹp tự nhiên của rặng núi Appennini, Palazzo Fiuggi còn cung cấp nhiều gói chăm sóc sức khoẻ khác nhau tuỳ du khách lựa chọn, ví dụ như gói "Khám chữa và chẩn đoán" dành cho chương trình "Hậu Covid-19" hay gói "Tái tạo" của chương trình "Phục hồi và Cân bằng".

Các kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khoẻ trên đều được điều chỉnh bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế. Đặc biệt, du khách còn được ngâm mình trong bồn tắm La Mã, khai thông hệ bạch huyết (lymphatic), trị liệu bằng tinh dầu thơm và các liệu pháp massage khác.

Ảnh: Palazzo Fiuggi