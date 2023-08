Các hãng xe Trung Quốc áp đảo doanh số toàn cầu

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc CAAM, các nhà sản xuất ô tô lớn Trung Quốc đã xuất khẩu tới 2,14 triệu xe từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng 76% so với năm ngoái. Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 2 với 2,02 triệu xe, tăng 17% so với năm ngoái, theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Mặc dù doanh số bán ô tô toàn cầu trong tháng 6/2023 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đáng chú ý là con số này thấp hơn 4% so với tháng 6 năm 2018.Tuy nhiên, nó vẫn ở mức trung bình đến cao so với những năm trước.

Doanh số bán ô tô tại các quốc gia lớn trên thế giới liên tục sụt giảm từ năm 2018 đến năm 2020. Tuy nhiên, năm 2021 đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hiệu quả tăng trưởng được phục hồi tốt sau đại dịch.