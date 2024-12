Các hãng ô tô Trung Quốc ép giá nhà cung cấp, giá xe sẽ tiếp tục giảm

Theo một số nguồn tin, các doanh nghiệp ô tô lớn nhất Trung Quốc gần đây đã ép nhà cung cấp giảm giá cho năm 2025. Điều đó cho thấy cuộc chiến giảm giá xe trong ngành ô tô nước này chưa dừng lại. Cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và mức độ cạnh tranh đang ngày càng tăng cao. BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới (tính cả xe hybrid), dường như sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa để thống lĩnh thị trường. Theo một số nguồn tin, công ty này đang gây áp lực lên các nhà cung cấp để tiếp tục cắt giảm chi phí, một chiến lược có thể kích hoạt thêm một làn sóng giảm giá mới trong toàn ngành ô tô Trung Quốc. BYD nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu doanh số 4 triệu xe trong năm nay (Ảnh minh họa: BYD). Email của ông He Zhiqi, Phó Chủ tịch điều hành của BYD, gần đây đã bị rò rỉ và xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy các kế hoạch cắt giảm chi phí đầy quyết liệt của công ty. Email này yêu cầu một nhà cung cấp giảm giá 10% vào năm 2025. Ông He Zhiqi viết: "Để nâng cao tính cạnh tranh của dòng xe chở khách BYD, chúng tôi cần toàn bộ chuỗi cung ứng hợp tác và tiếp tục giảm chi phí". Theo New York Times, BYD xác nhận tính xác thực của email. Một người phát ngôn của công ty cho biết việc đàm phán giá hằng năm với các nhà cung cấp là một thực tế phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô. Người này bổ sung rằng BYD thường xuyên đưa ra các mục tiêu giảm giá cho các nhà cung cấp, nhưng nhấn mạnh đây không phải là yêu cầu bắt buộc, mà có thể thương lượng. Cuộc chiến giảm giá xe điện tại Trung Quốc đã kéo dài suốt hai năm qua, buộc các nhà sản xuất ô tô nhỏ phải rời khỏi thị trường và thúc đẩy sự hợp nhất giữa các công ty còn lại. Cuộc cạnh tranh khốc liệt này cũng đã khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và phương Tây, như quan hệ đối tác gần đây giữa Volkswagen và Xpeng. Dù việc cạnh tranh khiến giá xe hạ thấp, có lợi cho người tiêu dùng, nhưng áp lực ngày càng lớn đã buộc các nhà sản xuất ô tô phải tìm cách cắt giảm chi phí để duy trì hoạt động. Dù gặp nhiều biến động, nhưng BYD vẫn trở nên mạnh mẽ hơn từ cuộc chiến giảm giá. Công ty này dự kiến đạt doanh số hơn 3,6 triệu xe vào cuối năm nay, với tỷ suất lợi nhuận gộp quý III đạt 21,9%, cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ. Doanh thu của BYD trong quý III thậm chí vượt Tesla, khẳng định vị thế của công ty trên trường quốc tế. Nếu xu hướng này tiếp tục, BYD có thể sớm vượt qua các nhà sản xuất xe lâu đời như Ford và Honda xét về doanh số năm, theo tờ New York Times. BYD không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất chuẩn bị cho những đợt giảm giá sâu hơn. SAIC Maxus Automotive gần đây cũng đã gửi thư cho các nhà cung cấp để yêu cầu giảm 10% chi phí, do tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường ô tô Trung Quốc. Trong thư, SAIC lưu ý rằng ngày càng có nhiều công ty ô tô mới nhập cuộc, và cuộc chiến giá cả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, Tesla vẫn là một trong những đối thủ lớn nhất của BYD tại Trung Quốc. Hồi đầu tuần trước, Tesla công bố mức giảm giá 4% cho mẫu Model Y tại thị trường này, tương đương mức giảm 1.400 USD so với giá ban đầu. Động thái này cho thấy nỗ lực của Tesla nhằm cạnh tranh với BYD và các hãng xe Trung Quốc khác, đảm bảo giữ vững vị thế trong một thị trường ngày càng bị chi phối bởi yếu tố giá cả.