Các đời xe Toyota Camry cũ có độ tin cậy cao đáng để mua

Toyota Camry trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu ô tô Nhật Bản là nhờ chất lượng hoàn thiện, khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy cao. Toyota Camry được ưa chuộng trên toàn thế giới là nhờ danh tiếng về độ bền, xếp hạng an toàn cao liên tục và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Điều này lý giải tại sao mẫu sedan cỡ trung này luôn nằm trong danh sách được ưu tiên khi khách hàng mua xe. Trong nhiều năm qua, hãng ô tô Nhật Bản đã bổ sung thêm các tính năng an toàn tiên tiến và thiết kế kiểu dáng hiện đại hơn cho Toyota Camry, trong khi vẫn duy trì các thuộc tính cốt lõi của mẫu xe này là độ tin cậy và giá trị bán lại. Theo CarComplaints, dưới đây là các đời xe Toyota Camry có độ tin cậy cao đáng để người dùng quan tâm: Toyota Camry 2005 Được biết đến với độ tin cậy và bảo dưỡng dễ dàng, Toyota Camry 2005 có thể đạt được số km cao chỉ với ít lần bảo dưỡng, sửa chữa cấp lớn. Chủ sở hữu đời xe Camry 2005 cũng ít khiếu nại về các vấn đề hỏng hóc hơn so với các đời thuộc đầu những năm 2000, đặc biệt là về hiệu suất động cơ và hộp số. Mẫu xe này được biết đến với nội thất rộng rãi, thoải mái và khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cao và giá bán phải chăng. Toyota Camry 2009 Theo CarComplaints, Camry 2009 được đánh giá cao về các tính năng an toàn, như kiểm soát ổn định tiêu chuẩn và túi khí tiên tiến tùy chọn. Đây cũng là đời xe nhận được ít khiếu nại nhất của Camry thế hệ thứ sáu. Biến thể hybrid của Camry 2009 tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, trở thành lựa chọn thiết thực cho những tài xế muốn giảm thiểu chi phí nhiên liệu trong khi vẫn tận hưởng độ tin cậy của dòng xe này Toyota Camry 2011 Được xem là lựa chọn hàng đầu trong các mẫu xe đã qua sử dụng, Toyota Camry 2011 được đánh giá mạnh mẽ về độ tin cậy, đặc biệt là sau một số vấn đề ở trên các đời 2007 (sự cố về hộp số) và 2010 ( hộp số tự động và điều hòa) của thế hệ thứ 6 này. Đây là đời xe nội thất thoải mái và rộng rãi, cùng với khả năng cách âm được cải thiện để có chuyến đi yên tĩnh hơn. Nhiều chủ sở hữu đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu của cả hai tùy chọn I4 2.4L và V6 3.5L. Trang chuyên mua bán xe CarGurus xác nhận rằng Camry 20211 là đời xe cuối cùng của thế hệ này, vì vậy Toyota đã khắc phục hầu hết các vấn đề về cơ học được thấy ở các mẫu xe trước đó. Toyota Camry 2017 Camry 2017 là đời cuối của thế hệ thứ 7, được đánh giá cao về độ tin cậy và ít phàn nàn hơn so với các đời khác khác, một phần là do Toyota đã cải thiện mọi vấn đề đã tồn tại ở các đời xe 2015 (sự cố về điện và hộp số) và đời xe 2016 (những trục trặc về hộp số). Toyota Camry 2017 thường được khuyến nghị cho những ai tìm kiếm kiểu dáng hiện đại và hiệu suất đáng tin cậy mà không phải trả giá cao hơn cho thế hệ mới nhất. Mẫu xe này cũng tiếp tục cam kết của Toyota về sự an toàn, với điểm số cao trong các bài kiểm tra va chạm nhờ có sự hỗ trợ của gói công nghệ an toàn TSS.​ Toyota Camry 2021 Camry 2021 nổi bật với công nghệ tiên tiến, các tính năng an toàn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Công nghệ Safety Sense 2.5+ của Toyota đã trở thành tiêu chuẩn ở đời này. Ngoài ra, Camry 2021 cũng mang đến các tính năng thông tin giải trí nâng cao, chẳng hạn như khả năng tương thích với Apple CarPlay và Android Auto, và tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn. Được biết đến với hiệu suất mượt mà và sự thoải mái, Toyota Camry 2021 được xem là sự lựa chọn chắc chắn cho những người lái xe đang tìm kiếm cả sự sang trọng và độ tin cậy ở một chiếc xe mới lăn bánh được 2-3 năm. Có thể thấy, cho dù bạn thích một lựa chọn một mẫu xe cũ hơn, phù hợp với ngân sách hạn hẹp hay muốn một mẫu xe khá mới với các tính năng công nghệ hiện đại, đây sẽ là những đời xe Toyota Camry có thể cung cấp những gì tốt nhất về mặt an toàn, giá trị sử dụng và độ bền bỉ. Tổng hợp(Theo CarComplaints, CarGurus)