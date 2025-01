Các điều tra viên vào dinh tổng thống Hàn Quốc, bắt đầu bắt giữ ông Yoon

Các điều tra viên cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc hôm 3/1 đến dinh tổng thống để thực hiện lệnh bắt giữ với ông Yoon Suk-yeol liên quan lệnh thiết quân luật. Các điều tra viên từ cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc hôm 3/1 vào dinh tổng thống thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành vào tháng trước. "Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon", Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) cho biết trong thông báo gửi báo chí. Các điều tra viên cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc hôm 3/1 đến dinh tổng thống để thực hiện lệnh bắt giữ với ông Yoon Suk-yeol. Một tòa án Seoul trước đó cấp lệnh bắt giữ ông Yoon với cáo buộc chủ mưu ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3/12 và lạm dụng quyền lực. Ông Yoon trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với lệnh bắt giữ. Các điều tra viên từ Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) hôm 3/1 đến nơi ở của ông Yoon tại trung tâm Seoul. Vì lệnh bắt giữ sắp hết hạn vào 6/1, nên đã xuất hiện những đồn đoán rằng CIO có thể cố gắng bắt giữ ông Yoon sớm nhất là vào 3/1. Hôm 2/1, các điều tra viên của CIO hoãn việc thực hiện lệnh bắt giữ khi hàng nghìn người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài nơi ở của ông để ngăn chặn. Cảnh sát đã giải tán khoảng 30 người ủng hộ sau khi họ phá vỡ rào chắn để phản đối bắt giữ bên ngoài lối vào dinh tổng thống. CIO yêu cầu lệnh bắt giữ với ông Yoon sau khi ông phớt lờ cả ba lệnh triệu tập. Cơ quan này cũng đã xin lệnh khám xét dinh tổng thống. Trong khi đó, nhóm luật sư bào chữa của ông Yoon cho biết họ không thể chấp nhận lệnh bắt giữ và gọi đó là "bất hợp pháp và không hợp lệ". Họ đệ đơn phản đối việc thực hiện lệnh bắt giữ cũng như lệnh khám xét hôm 2/1. Cơ quan an ninh tổng thống trước đó đã ngăn cản các nhà điều tra đột kích vào văn phòng tổng thống. Ông Oh Dong-woon, giám đốc CIO, hôm 2/1 kêu gọi cơ quan an ninh hợp tác, cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn việc thực hiện lệnh bắt giữ đều có thể dẫn đến việc trốn tránh và cản trở thi hành công vụ. Phương Anh (Nguồn: Yonhap News )