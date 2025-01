Các dấu hiệu bánh xe cần được căn chỉnh

Căn chỉnh bánh xe là một trong những hạng mục cần thiết trong quy trình bảo dưỡng ô tô định kỳ. Việc căn chỉnh bánh xe cho phù hợp mang lại nhiều lợi ích như cải thiện độ bám mòn của lốp, giúp xử lý nhanh hơn, tăng tuổi thọ của lốp và tạo cảm giác lái xe chính xác hơn. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bánh xe cần được căn chỉnh: Lốp bị mòn Cách đơn giản nhất để xác định xem ô tô có cần căn chỉnh hay không là kiểm tra phần lốp xe. Độ mòn của lốp xe phải đều trên cả mặt lốp và xung quanh đường kính. Nếu bất kỳ phần nào của lốp xe bị mòn không đều thì cần phải được căn chỉnh. (Ảnh minh họa: Cartimes) Nếu quá mòn bên trong hoặc bên ngoài đều khiến bánh xe không thẳng hàng. Nếu lốp xe mòn ở cả hai mép hoặc ở giữa thì chứng tỏ việc bơm lốp không đúng áp suất. Do vậy, hãy tạo thói quen kiểm tra trực quan lốp xe ít nhất một tuần một lần hoặc trước mỗi chuyên đi dài. Cảm nhận rung lắc khi lái xe Sự rung lắc từ bánh xe hoặc vô lăng cũng là dấu hiệu cho thấy bánh xe cần phải căn chỉnh. Nên lắng nghe để cảm nhận rung lắc đến từ đâu, làm cơ sở chẩn đoán các vấn đề căn chỉnh của xe. Nếu vô lăng quá lỏng lẻo hoặc phản ứng không chính xác, chủ xe cũng nên kiểm tra độ căn chỉnh của bánh xe.Trường hợp rung lắc đến từ ghế ngồi thì chú ý căn chỉnh phía sau. Xe bị kéo sang trái hoặc sang phải không có lý do Các chuyên gia về hệ thống treo cho biết, nếu ô tô bị kéo sang trái hoặc sang phải nhưng không rõ lý do thì đó là dấu hiệu xe cần căn chỉnh. Trong một số trường hợp, phát hiện sớm các vấn đề về căn chỉnh sẽ giúp tránh làm mòn lốp. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên căn chỉnh bánh xe vào mỗi lần thay dầu, tốt nhất là sau mỗi 10.000 km. Việc căn chỉnh bánh xe định kỳ cũng giúp xe vận hành an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ cho lốp. Minh Phương(tổng hợp)