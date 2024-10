Các 'đại gia' ngân hàng lạc quan về thể trạng kinh tế Mỹ

Các nhà quản lý của JPMorgan Chase và Wells Fargo - hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ - cho rằng hoạt động chi tiêu tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn vững chắc trong quý III/2024, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy lạm phát gây khó khăn cho những người có thu nhập thấp. Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Foster City, California, Mỹ, ngày 11/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN Những nhận định từ các nhà quản lý này làm giảm bớt lo ngại của giới đầu tư rằng lãi suất cao đang gây khó khăn cho người tiêu dùng và đẩy nền kinh tế đến bờ vực suy thoái. Một số nhà kinh tế đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ sau giai đoạn giá cả tăng cao gây căng thẳng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Đáng chú ý, các kết quả khảo sát công bố ngày 11/10 cho thấy lòng tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm lần đầu tiên sau ba tháng, chủ yếu do chi phí sinh hoạt cao, mặc dù người Mỹ đã lạc quan hơn về thị trường việc làm. Báo cáo cho biết người tiêu dùng nhận định giá sẽ tăng 2,9% trong năm tới. Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây, Giám đốc Tài chính của JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, cho biết các mô hình chi tiêu cho thấy người tiêu dùng đang có nền tảng vững chắc và thị trường lao động mạnh và đây là dấu hiệu về khả năng nền kinh tế "hạ cánh mềm". Trong khi đó, Giám đốc Tài chính của Wells Fargo, Michael Santomassimo, cho biết chi tiêu bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dù giảm nhẹ so với đầu năm nay, nhưng vẫn khá cao. Wells Fargo báo cáo khối lượng mua sắm và giao dịch bằng thẻ ghi nợ trong quý III/2024 tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với JPMorgan, khối lượng mua sắm bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tăng 6%.