Các con giáp có “số làm sếp”, trở nên giàu có

Trang Sohu mới đây kể tên các con giáp có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, dễ dàng tạo dựng một sự nghiệp thành công. Đó là Tý, Dần, Tỵ, Ngọ, Tuất và Hợi. Chúng ta thường thấy xung quanh mình luôn có một vài người, dù ở nơi làm việc hay trong cuộc sống, họ luôn có thể trở thành "xương sống" của mọi người, luôn có sức thuyết phục cao. Hãy cùng trang Sohu xem qua những con giáp như thế nhé. Tuổi Tý: Nhà chiến lược nhạy bén Tuổi Tý được đánh giá là có tài năng lãnh đạo, quản lý tốt cùng sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuổi Tý tốt tính, bộc trực, thành thật, hành động và lời nói có sức thuyết phục, dễ dàng "hạ gục" người khác. Con giáp này tháo vát, sáng tạo nên có năng lực giải quyết công việc mức độ khó cao, giỏi thích nghi. Do đó, tuổi Tý có khả năng lãnh đạo bẩm sinh và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Cho dù đối mặt với những tình huống phức tạp, tuổi Tý luôn có thể nhanh chóng tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất. Khả năng dự đoán và tính cách thận trọng giúp họ tránh được những tình huống tồi tệ nhất. Không chỉ có vậy, nhạy bén nắm bắt thời cơ và trí nhớ tuyệt vời cũng góp phần giúp tuổi Tý trở thành nhà chiến lược tài năng. Tuổi Dần: "Thủ lĩnh bẩm sinh" đưa ra những quyết định quyết đoán Tuổi Dần có tính cách dũng cảm, quyết đoán và khí chất mạnh mẽ. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ ý kiến của mình. Những lúc phải quyết định, con giáp này không bao giờ do dự mà có thể nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Khả năng này đặc biệt có giá trị vào những thời điểm quan trọng và thường giúp tìm ra cách thoát khỏi bế tắc, khủng hoảng. Tuy nhiên, tuổi Dần vì quá tự tin nên đôi khi phớt lờ ý kiến của người khác. Thỉnh thoảng, tuổi Dần nên dừng lại và lắng nghe các thành viên trong nhóm, sẽ giúp con giáp này đưa ra quyết định chín chắn và sáng suốt hơn. Ngoài ra, tuổi Dần cũng cần quan tâm đến cảm xúc các thành viên cùng nhóm làm việc để có thể thể hiện rõ hơn sức hấp dẫn lãnh đạo của mình.

Các con giáp Tý, Dần, Tỵ, Ngọ, Tuất và Hợi có khả năng lãnh đạo giỏi, dẫn dắt các thành viên trong nhóm đạt được thành công, giàu có. Ảnh: Shutterstock Tuổi Tỵ: Quyết đoán, dám làm dám chịu Tuổi Tỵ thường gây ấn tượng bí ẩn, khôn ngoan, hấp dẫn và khá lãng mạn. Con giáp này bình tĩnh, khôn ngoan, kiên nhẫn, biết cách quan sát và chờ đợi. Người tuổi Tỵ có nhiều ham muốn, tham vọng. Trong công việc, con giáp này tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Tỵ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Tính cách vừa kể được thể hiện ở sự dám làm dám chịu, luôn biết giữ lời, không bao giờ bỏ cuộc. Do đó, khi trở thành lãnh đạo, tuổi Tỵ sẽ tạo dựng một sự nghiệp lừng lẫy. Dù là con giáp khôn khéo, luôn có nhiều ý tưởng nhưng lại dễ dàng hoảng sợ khi gặp vấn đề. Vì vậy, tuổi Tý cần củng cố lòng dũng cảm, cố gắng bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống khẩn cấp. Tuổi Ngọ: Dám thay đổi táo bạo Người tuổi Ngọ có kỹ năng tổ chức rất tốt và đây cũng là điều kiện cần để con giáp này trở thành người lãnh đạo. Ngoài ra, tuổi Ngọ rất nghiêm túc trong công việc, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuổi Ngọ luôn cố gắng hết sức dù khó khăn đến đâu. Con giáp này sẽ không để kế hoạch của mình bị "mắc cạn" vì một số thay đổi nhỏ. Đầy đam mê, tư duy cởi mở, dám thử những phương pháp mới, tuổi Ngọ luôn có thể dẫn dắt đội nhóm của mình vượt mọi khó khăn. Tuổi Ngọ cũng giỏi sử dụng các nguồn lực khác nhau, có tầm nhìn tốt, nắm bắt được khả năng của mọi người trong nhóm, giúp họ phát huy hết tài năng của bản thân. Hơn nữa, người tuổi Ngọ có khả năng đoàn kết mọi thành viên trong nhóm. Một khi tất cả đều đồng lòng, cơ hội thành công trong sự nghiệp rất cao. Tuổi Tuất: Có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời Những người tuổi Tuất thường nhiệt tình, luôn nỗ lực và trung thành nên được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí cao. Là người chính trực, tốt bụng và có ý thức công bằng, tuổi Tuất trở nên rất nổi tiếng trong nhiều mối quan hệ cá nhân. Tuổi Tuất luôn có thể chiếm được lòng tin của người khác bằng thái độ chân thành. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc nhóm. Hễ khi gặp phải những bất đồng, tuổi Tuất có thể dung hòa những tiếng nói khác nhau và đạt được sự đồng thuận nhờ vào khả năng giao tiếp khéo léo. Tất nhiên, tuổi Tuất cũng cần hiểu rằng giao tiếp không chỉ là bày tỏ suy nghĩ của bản thân mà còn là việc hiểu được cảm xúc của người khác. Khi thực sự lắng nghe các thành viên trong nhóm, chúng ta mới có thể làm cho nhóm tiến lên, phát triển tốt hơn. Tuổi Tuất nên giữ tâm trí cởi mở và chủ động giao tiếp với các thành viên trong nhóm. Việc này sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc. Tuổi Hợi: "Chiến lược gia" có tầm nhìn dài hạn Nhắc đến tuổi Hợi, chúng ta thường nghĩ đến sự lương thiện và hiền lành của con giáp này. Những người sinh năm Hợi tuy có tính cách ôn hòa nhưng lại sở hữu tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ, tư duy phân tích ưu việt. Tuổi Hợi luôn có thể xem xét các vấn đề từ góc độ lâu dài và lên kế hoạch cẩn thận cho tương lai của cả nhóm. Con giáp này có tư duy sâu sắc, luôn có thể nhận ra trước những cơ hội cũng như rủi ro tiềm ẩn trong lúc người khác chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn. Tuy nhiên, có tầm nhìn thôi chưa đủ, tuổi Hợi còn phải học cách chi tiết hóa bức tranh tổng thể. Kế hoạch lớn cần được hiện thực hóa từng bước một. Điều quan trọng không kém là phải chú ý đến những chi tiết nhỏ. Càng cẩn trọng, tỉ mỉ thì việc lập kế hoạch chiến lược mới thực sự hiệu quả. Theo Nguoilaodong