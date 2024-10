Các cổ đông lớn nhất SHB là ai, sở hữu bao nhiêu cổ phần ngân hàng?

Chỉ tính riêng việc sở hữu trực tiếp cổ phần tại SHB, Chủ tịch và 2 con trai nắm giữ 8,42% vốn điều lệ tại ngân hàng (308,423 triệu cổ phần), tương đương gần 3.300 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố danh sách các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ theo Luật Các tổ chức tín dụng và trên cơ sở thông tin do cổ đông cung cấp. Các cổ đông tổ chức bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn T&T sở hữu 7,85%, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) sở hữu 1,46%, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và người có liên quan sở hữu 2,44%. Danh sách các cá nhân sở hữu trên 1% vốn điều lệ của SHB gồm: ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - Chủ tịch HĐQT SHB (2,72%), bà Đỗ Thị Thu Hà - chị gái ông Hiển (2,03%). Hai người con trai của ông Hiển là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang lần lượt nắm giữ 2,77% và 2,93% cổ phần tại SHB. Danh sách các cổ đông cá nhân nói trên và SHS đồng thời cũng là người có liên quan đến cổ đông lớn nhất của SHB, đó là Tập đoàn T&T do ông Đỗ Quang Hiển sáng lập. Ngoài ra, các cổ đông là người có liên quan khác đang nắm giữ 0,33% vốn điều lệ tại SHB. Danh sách cổ đông SHB sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên do SHB công bố. Chỉ tính riêng việc sở hữu trực tiếp cổ phần tại SHB, 3 cha con ông Đỗ Quang Hiển đã nắm giữ 8,42% vốn điều lệ tại ngân hàng, tương đương hơn 308 triệu cổ phần. Với mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/10 là 10.650 đồng/cp SHB, tổng giá trị cổ phiếu do 3 cha con ông Hiển nắm giữ là hơn 3.284 tỷ đồng. Trong đó, giá trị cổ phiếu SHB do cá nhân ông Đỗ Quang Hiển trực tiếp nắm giữ là 1.062 tỷ đồng, ông Đỗ Quang Vinh là 1.079 tỷ đồng và ông Đỗ Vinh Quang là 1.142 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị tài sản do bà Đỗ Thị Thu Hà nắm giữ là 793 tỷ đồng theo thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB. Một chị gái khác của ông Hiển là bà Đỗ Thị Minh Nguyệt cũng đang sở hữu hơn 20 triệu cổ phiếu SHB, tổng trị giá khoảng 215 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Nguyệt không trong danh sách cổ đông phải công bố do sở hữu dưới 1% vốn điều lệ ngân hàng. Việc công bố thông tin cổ đông nhằm thực hiện theo Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng về công khai thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, người có liên quan đối với tổ chức và cá nhân được mở rộng đối tượng hơn so với trước đây; đồng thời giới hạn tỷ lệ sở hữu cho cổ đông là tổ chức giảm từ 15% xuống 10%, cổ đông và người có liên quan giảm từ 20% xuống 15%. Trong trường hợp nhóm này đang sở hữu cổ phần vượt mức theo quy định mới vẫn được duy trì nhưng không được tăng thêm, trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu. SHB là ngân hàng duy trì việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hằng năm với tỷ lệ 10-18% trong 5 năm qua (riêng cổ tức năm 2023 chi trả bằng hình thức tiền mặt và cổ phiếu).