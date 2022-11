Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp hoàn tất công tác chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao ASEAN

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại tại Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 31. (Nguồn : AKP)

Đến nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho các Hội nghị Cấp cao đã hoàn tất. Với lịch trình dày đặc hơn 20 hoạt động trong chưa đầy 4 ngày, Lãnh đạo các nước ASEAN cùng 10 đối tác sẽ có dịp trao đổi sâu rộng về nhiều nội dung liên quan đến xây dựng Cộng đồng ASEAN, hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, chia sẻ quan điểm về định hướng giải pháp cho nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Dự kiến, sẽ có khoảng 100 văn kiện được trình lên Lãnh đạo các nước ghi nhận và thông qua.

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 25, các nước đánh giá cao hoạt động hợp tác thực chất, đa dạng của các cơ quan chuyên ngành thuộc Trụ cột chính trị-an ninh như quốc phòng, tư pháp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, quản lý biên giới, nghị sự phụ nữ, hòa bình, an ninh, thúc đẩy và bảo đảm quyền con người.

Đến nay, 285 trong tổng số 290 dòng hành động của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN đã được triển khai, đạt tỷ lệ 98%.