Các bình luận viên nhận định về màn trình diễn Quang Hải tại Pau FC

Quang Hải và Pau FC sẽ có trận đấu kế tiếp vào ngày 28.8. Ảnh: H.A



Còn nhà báo Minh Hải cho rằng: “Nếu như Quang Hải được đầu tư nhiều hơn, được tin tưởng hơn và được dồn bóng nhiều hơn thì Quang Hải sẽ thi đấu tốt hơn”.

Dù còn nhiều khó khăn, khán giả vẫn có thể nhận thấy sự phát triển của Quang Hải qua từng trận đấu và cầu thủ mang áo số 19 vẫn cho thấy mình là một cầu thủ hay trong vai trò của mình. Tuy vậy, bóng đá là một bộ môn tập thể, Quang Hải cần những đồng đội tốt, đặt trong một bộ khung tốt để đủ điều kiện tỏa sáng.

Tại vòng 5, Pau FC sẽ đối đầu với một đối thủ “dễ thở” hơn khi làm khách trên sân của Quevilly- Rouen, đội bóng cũng chỉ giành được 3 điểm sau 4 vòng đấu. Sau những gì đã thể hiện, khả năng cao Quang Hải vẫn tiếp tục được thi đấu trong cuộc đối đầu giữa Quevilly-Rouen và Pau FC diễn ra vào lúc 0h ngày 28.8, trực tiếp trên kênh ON Sports News, ứng dụng VTVcab ON và ON Sports.