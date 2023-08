Các biện pháp tại nhà giúp thuyên giảm vết loét miệng

Hành tâyHành tây là sản phẩm tự nhiên rất hữu ích trong việc điều trị các vết loét miệng, vì chúng có một lượng lớn lưu huỳnh. Mẹo là bạn nên tăng cường ăn hành sống lúc bị lở miệng, có thể trộn với salad để thay đổi khẩu vị.Húng quếHúng quế là loại thảo mộc có mùi thơm dễ chịu, ngoài tác dụng hữu ích trong việc điều trị các vết loét miệng, nó còn giúp chống lại hơi thở có mùi.Bạn đun sôi nửa lít nước với một bó nhánh húng quế. Sau đó để nguội và súc miệng bằng dung dịch này mỗi ngày 3 lần.Tinh dầu bạc hàTinh dầu bạc hà có tác dụng kháng viêm, giúp ích rất nhiều trong việc làm dịu cơn đau do lở miệng. Bạn chỉ cần lấy tăm bông nhúng vào tinh dầu bạc hà và xoa nhẹ lên vùng da bị ảnh hưởng.Nước camVitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta, do đó, trong giai đoạn bị lở miệng, bạn nên tăng cường uống vitamin C.Dầu dừa