Các 'Anh trai chông gai' nắm tay, ôm nhau duyệt concert dưới thời tiết lạnh giá

Do thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm mấy ngày qua, các anh tài Quốc Thiên, Trương Thế Vinh, Jun Phạm... đều đội mũ, quấn khăn kín mít để tham gia tổng duyệt cho đêm concert 14/12 sắp tới. Chỉ còn một ngày nữa, concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra và không khí tại khu vực sự kiện hết sức khẩn trương. Ban tổ chức đang hoàn thiện sân khấu và chỗ ngồi cho khán giả, trong khi các anh tài từ khắp nơi đã tụ họp để tổng duyệt. Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường sẽ mang theo cái rét buốt cắt da cắt thịt ở nhiều khu vực của miền Bắc. Nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới 10-11 độ C. Vì trời Hà Nội đang chuyển rét sâu, các anh tài từ TPHCM và từ nước ngoài trở về phải chuẩn bị đồ đạc, quần áo ấm khi ra sân tập luyện, nhằm đảo bảo sức khỏe. Trên trang cá nhân, các anh tài háo hức chia sẻ ảnh check-in tại sân khấu đêm nhạc. Trương Thế Vinh trùm kín mặt, than "lạnh tê". Trước đó, anh cũng nhắc khán giả chuẩn bị kỹ, mặc ấm để có thể "quẩy hết mình" trong đêm nhạc. Anh tài Tuấn Hưng viết: "Ngay lúc này, hạnh phúc cho bạn và cho tôi, niềm tin chiến thắng sẽ đưa chúng ta đi hết cuộc đời. Điều tuyệt vời là mãi luôn được khắc ghi trong trái tim mỗi con người". Đăng Khôi, Tăng Phúc chia sẻ chiếc khăn ấm áp khi tổng duyệt vào buổi tối. Các anh tài mặc đồ ấm áp cùng nhau check-in tại khu vực sân khấu. Tất cả đều tràn đầy năng lượng cho một đêm diễn bùng nổ. Ngoài những lúc chăm chỉ tổng duyệt, 32 anh tài không quên vui đùa khiến không khí "nóng hơn bao giờ hết". Trong ảnh Soobin Hoàng Sơn ôm chặt Quốc Thiên. Theo VietNamNet