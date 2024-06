Cabin ô tô rơi xuống sông, rơ - moóc cùng 2 xe tải nằm vắt vẻo trên thành cầu

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS: 73C- 079.86 mang theo sơ-mi rơ-moóc BKS 73R- 009.21, do tài xế Lê Thế A. (SN 1988, trú tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Xe này chở 2 ô tô tải loại 15 tấn lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Rơ-moóc cùng xe tải nằm vắt vẻo trên cầu khiến nhiều người đi đường lo sợ. Ảnh: CTV

Khi đến phía Bắc cầu An Lỗ, xe đầu kéo tự đâm vào lề cầu và lan can bảo vệ thành cầu. Cabin ô tô đầu kéo BKS 73C- 079.86 rời ra khỏi rơ-moóc, rơi xuống sông Bồ. Trong khi đó, phần rơ-moóc cùng 2 xe tải nằm vắt vẻo trên thành cầu. Tài xế may mắn thoát nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.