Ca sĩ Wheesung qua đời ở tuổi 43

Ca sĩ Wheesung.

Anh có 6 album phòng thu, 5 mini album, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và từng gặt hái 24 giải thưởng khác nhau về âm nhạc. Anh còn là nhà sản xuất, diễn viên nhạc kịch với một số vở diễn tạo ấn tượng.

Ngoài sự nghiệp ca sĩ, Wheesung cũng là một nhạc sĩ, sáng tác cho các ca khúc nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ như: HEY MR.BIG (boys in girl) của Lee Hyori, I Go Crazy Because Of You của T-ara, Magic Girl của Orange Caramel, Dance The Night Away của TWICE,...