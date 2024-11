Ca sĩ Trúc Nhân: Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn

Sau hơn 2 năm vắng bóng, ca sĩ Trúc Nhân đã trở lại đường đua âm nhạc với MV "Không ra gì" MV "Không ra gì" đã đạt vị trí top 1 Âm nhạc Thịnh hành trên YouTube với hơn 3,5 triệu lượt xem sau gần 1 tuần ra mắt. Đối với Trúc Nhân, thành công của sản phẩm âm nhạc này không chỉ dành cho riêng nam ca sĩ, mà còn là một món quà vô giá gửi đến gia đình và đội ngũ ê-kíp đã cùng tạo nên sản phẩm. - Xem sản phẩm của Trúc Nhân, khán giả nghĩ ngay đến những con số. Dường như sản phẩm này vẫn rất đắt đỏ như những MV khác của anh? Tôi đã từng chia sẻ trong buổi ra mắt sản phẩm của mình rằng MV "Không ra gì" đối với tôi là... vô giá. Không biết mọi người xem MV sẽ nghĩ đến những con số về điều gì hay như thế nào, nhưng tôi chỉ nhớ những con số đâu đó chừng 500 lần nhảy, rồi 5 vũ đoàn, 7 hình tượng, 9 nữ chính, 11 cameo (diễn viên khách mời); tình cảm của đội ngũ quay dựng, kỹ xảo, các biên đạo, các bạn dancer và rất nhiều người khác trong ê-kíp như vậy đã đủ "đắt đỏ" chưa? (cười).

Ca sĩ Trúc Nhân. (Ảnh: NHẬT ĐÔNG) - 2 năm rưỡi qua, anh đã làm gì và ở đâu? Tôi "chui vào hang"! Tôi là một người lowkey (low key thường được hiểu là khiêm tốn, không phô trương, thường làm mọi việc một cách kín đáo - PV). Khi "chui vào hang", tôi thấy mình có thể sáng tạo được nhiều thứ. - Thời gian "ở ẩn" đủ để đối thủ khác vượt mặt, anh có lo lắng về điều này? Tôi có nhiều nỗi sợ, trong đó có sợ âm nhạc của mình không bắt kịp thị hiếu, không hợp thời. Tôi nghĩ đây là nỗi lo chung của tất cả mọi người khi đã bước vào con đường này. Tôi cũng không muốn tự đặt cho mình một danh xưng hay vị trí để lo lắng rằng bị người khác "vượt mặt" hay không. Tôi chỉ là Trúc Nhân như từ đó đến giờ thôi. - Mỗi sản phẩm gắn mác Trúc Nhân đều để lại những dấu ấn. Dòng nhạc của anh cũng không mấy người theo được. Nhưng điều đặc biệt thì cũng đi kèm với những khó khăn. Có bao giờ anh thấy mình cô đơn? Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi theo đuổi dòng nhạc của mình, ngược lại, còn cảm thấy rất thú vị. Dòng nhạc này luôn thử thách tôi, cho tôi những trải nghiệm và cảm giác rất mới lạ. Tôi luôn muốn tìm tòi và khai phá nhiều góc cạnh khác của âm nhạc, không muốn lặp lại mình của trước đây. Tôi mong muốn trong tương lai vẫn sẽ giữ được nhiệt huyết này cho những sản phẩm kế tiếp. - Thời nay, nghệ sĩ ngại làm sản phẩm đắt tiền. Nhưng sản phẩm nào của anh cũng rất đắt tiền, hẳn là anh rất "giàu"? Nếu nói tôi giàu… tình cảm thì chính xác rồi đó! Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi mà tất cả những gì tôi mong muốn trong suy nghĩ đều được ê-kíp thực hiện gần như 99%. Hơn 30 con người ở 2 đầu cầu Hà Nội - TP HCM "ăn ngủ" cùng tôi để làm kỹ xảo. TDK, DTAP sẵn sàng sửa bài theo ý tôi. Rồi ông bà nội - ngoại, ba mẹ của tôi từ Bình Định bay vào, những người thân, bạn bè... cũng có mặt để quay MV với tôi. MV "Không ra gì" lần này với tôi thực sự không thể nào đo đếm hết bằng tiền.

Ca sĩ Trúc Nhân. (Ảnh: NHẬT ĐÔNG) - Tôi đặc biệt ấn tượng với câu nói "Thà bán nhà làm sản phẩm để cuối đời còn có cái mà xem hơn là cuối đời nhìn lại chẳng có gì". Anh đam mê nghệ thuật nhiều đến vậy hay chỉ có lựa chọn duy nhất là phải đầu tư nhiều để tồn tại? Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Bạn muốn đạt được cái này, bạn sẽ bỏ ra cái gì, được cái này sẽ mất cái kia. Câu nói "Thà bán nhà làm sản phẩm để cuối đời còn có cái mà xem hơn là cuối đời nhìn lại chẳng có gì" là để lột tả sự đam mê của tôi, chứ không phải lúc nào, tôi cũng phải "bán mạng" kiểu như vậy. Yêu nghề và kính nghiệp nên tôi luôn mong muốn rằng khi bản thân còn sức lực, còn trí tuệ, còn những ý tưởng mới lạ, thì tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có. - Trúc Nhân ở trong showbiz đủ lâu để biết sự cạnh tranh khắc nghiệt của người làm nghệ thuật. Có khi nào anh gặp những áp lực khó vượt qua? Áp lực lớn ấy chứ! Sau khi "Có không giữ mất đừng tìm" ra mắt, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. 300 dancer, bản phối qua tay 6 producer, nữ chính Miu Lê quá ấn tượng... có quá nhiều thứ rất đặc biệt khiến tôi lo lắng liệu mình có làm được như vậy nữa không? May mắn là cuối cùng tôi cũng ra được "Không ra gì". Từ "Thật bất ngờ", "Lớn rồi còn khóc nhè", "Sáng mắt chưa" đến "Có không giữ mất đừng tìm", tôi có cảm giác mình đang xây những ngọn núi mà chính bản thân cũng không biết cách để vượt qua nó. Tôi cũng không biết mình có đang quá khắt khe, cực đoan với bản thân không. Nhưng quả thật là khi vừa ra mắt sản phẩm xong là tôi đã thấy mình "cũ" rồi, phải nghĩ cái mới. Tôi luôn muốn sản phẩm sau phải tốt hơn sản phẩm trước, phải có nhiều điều bất ngờ. Điều này vô tình tạo nên áp lực cho tôi. Cảm giác làm nghề cứ như đi leo núi vậy. Nhưng, cuộc sống mà bằng phẳng quá thì tôi cũng không thích lắm đâu! (cười). - Trúc Nhân thông minh, giỏi tính toán, điều này được khẳng định bằng sự thành công của anh suốt thời gian qua. Điều đó có đúng không? Tôi không dám nhận mình thông minh hay biết tính toán như thế nào đâu, vì rõ ràng cũng có lúc mình thất bại. Tôi nghĩ cái tôi "biết" cho đến thời điểm này, chắc là biết bản thân mình cần gì, muốn gì và phù hợp với điều gì. À, biết... nhõng nhẽo với mọi người làm thêm cái này, sửa thêm cái kia cho mình nữa! - Nếu nhìn lại, điều gì khiến anh muốn thay đổi và làm lại từ đầu? Không đâu. Tôi thấy mọi thứ đến với mình từ trước tới giờ đều có lý do, mỗi người đến với mình đều là cái duyên nên mình phải trân trọng và biết ơn. Cho nên tôi không muốn phải thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, vì chỉ cần "bánh răng" cuộc đời mình nó lệch đi một chút thôi, có lẽ đã không có Trúc Nhân đang ngồi ở đây rồi. Theo Người Lao Động