Ca sĩ Trịnh Thăng Bình bị liệt cơ mặt, cảnh báo đột quỵ

Tôi có tất cả nhờ âm nhạc và khán giả. Tôi yêu và sợ khán giả đến mức đôi lúc hơi... hèn.

Hồi bị loại sớm ở Sing my song 2016, tôi hoang mang, hoài nghi chính mình, trong đầu quanh quẩn mấy suy nghĩ: "Mình kém cỏi vậy sao", "Mình hết thời rồi", "Không ai muốn nghe nhạc của mình nữa"...

Vỡ tan - từ một bài khiến tôi bị loại sớm ở cuộc thi, không được truyền thông bài bản được khán giả yêu thích, chia sẻ và trở thành hit. Chính họ đã cứu rỗi tôi.

Từ tay ngang vào nghề, tôi thành công nhờ sự ủng hộ của khán giả chứ chưa từng được người trong nghề giúp đỡ. Nếu không là họ, tôi nên biết ơn ai đây? Vì vậy, tôi chấp nhận bị chê "hèn" trước những người tạo nên Trịnh Thăng Bình hôm nay.

- Mỗi người đều chuẩn bị một đường lui cho sự nghiệp, anh không ngoại lệ?

Năm 25 tuổi gặt hái thành công đầu tiên với ca khúc Người ấy, tôi đã nghĩ đến ngày không còn giọng hát, ngoại hình và khán giả.

Xác định sống bằng nghệ thuật đến hết đời, tôi bắt đầu học cách tự sản xuất âm nhạc, thu âm, tổ chức show... và luyện tập nhiều kỹ năng mềm.

Nếu không thể tiếp tục hát, tôi vẫn có thể làm rất nhiều việc trong nghệ thuật. Biết đâu tôi mở lớp dạy tư duy, kỹ năng nghề hoặc công nhân hậu đài.

Bạn đừng nghĩ dễ làm công nhân hậu đài, mỗi chương trình họ phải cắm trung bình 40 - 60 dây in, out (hai cổng kết nối cơ bản truyền dẫn tín hiệu ra - vào của thiết bị âm thanh - PV). Tôi phải học nhiều để tự mình cắm chuẩn hơn 200 dây in, out trong studio này.

