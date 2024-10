Ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu tại chung cư

Bác sĩ cho biết Tô Thanh Phương không gãy tay, gãy chân nhưng bị ảnh hưởng nặng tới não. Cũng theo nhà thơ Thiên Hà, có lẽ do áp lực bệnh tình đeo đẳng hàng chục năm nên ca sĩ đã rơi vào bế tắc. Nhà thơ Thiên Hà vừa cho biết ca sĩ Tô Thanh Phương đã nhảy lầu vào trưa 1/10, tại một căn chung cư thuộc đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM). Ca sĩ Tô Thanh Phương gọi nhà thơ Thiên Hà là cậu ruột. Trao đổi với Tiền Phong, nhà thơ Thiên Hà cho biết: “Tô Thanh Phương là cháu kêu tôi bằng cậu ruột, hôm thứ Hai ngày 30/9 tôi còn vào thăm cháu và hai cậu cháu nói chuyện rất vui vẻ, vậy mà tới hôm sau thì lại xảy ra chuyện". Theo lời nhà thơ Thiên Hà, Tô Thanh Phương được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện tại TPHCM. Bác sĩ cho biết Tô Thanh Phương không gãy tay, gãy chân nhưng bị ảnh hưởng nặng tới não. Cũng theo nhà thơ Thiên Hà, có lẽ do áp lực bệnh tình đeo đẳng hàng chục năm nên ca sĩ đã rơi vào bế tắc. Ca sĩ Tô Thanh Phương sinh năm 1961 tại Cà Mau. Năm 1976 anh tham gia hoạt động ca nhạc chuyên nghiệp với việc gia nhập đoàn Ca múa nhạc Minh Hải trong vai trò ca sĩ. Năm 1985, Tô Thanh Phương đoạt huy chương Vàng toàn quốc Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp với ca khúc Hát về quê hương em. Năm 1989, Tô Thanh Phương tiếp tục giành giải Ngôi sao nhạc nhẹ toàn quốc với bài hát Ngẫu hứng lý qua cầu. Từ năm 1990, Tô Thanh Phương rời Cà Mau, về tham gia hoạt động âm nhạc tại TPHCM. Anh thường hát tại các tụ điểm ca nhạc lớn tại TPHCM như Trống Đồng, Cầu Vồng 126, Kỳ Hoà… cũng như tại các phòng trà ca nhạc.

Tô Thanh Phương khi còn trẻ. Giọng ca Tô Thanh Phương được biết tới nhiều nhất là khi anh được chọn để thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam (Lời: Lê Giang, Nhạc - Lư Nhất Vũ) trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam vào năm 1997. Tuy là ca khúc trong phim nhưng sau khi bộ phim thành công, Bài ca đất phương Nam đã trở thành một ca khúc được yêu thích, được khán giả đánh giá là một trong những ca khúc tiêu biểu, đặc trưng nhất dành cho vùng đất phương Nam. Sau này dù nhiều ca sĩ đã lựa chọn thể hiện lại ca khúc Bài ca đất phương Nam như Hương Lan, Bích Phượng, Như Quỳnh, Phi Nhung, Cẩm Lý, Phương Mỹ Chi... nhưng khán giả vẫn yêu thích nhất bản phối do Tô Thanh Phương thể hiện. Vào những năm sau này, Tô Thanh Phương ít đi hát do phải đối mặt với nhiều căn bệnh như teo não, xơ vữa động mạch, hở van tim, viêm xương khớp… và cuộc sống khá khó khăn. Hiện tại, Tô Thanh Phương đang được gia đình chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên ca sĩ của Bài ca đất phương Nam không muốn đồng nghiệp và khán giả biết về tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của mình nên ông không liên lạc với bạn bè, tự mình chữa trị.

Tô Thanh Phương và nhà thơ Thiên Hà. Theo Tiền Phong