Ca sĩ Tô Thanh Phương 'Bài ca đất phương Nam': Tôi sốc vì sợ bị mù

Sau cú ngã đáng tiếc, nghệ sĩ Tô Thanh Phương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị tích cực. Mới đây, ông đã xuất viện và tiếp tục quá trình hồi phục tại nhà. Trao đổi với VietNamNet ngày 11/10, bà Lâm Ngọc Được - vợ ca sĩ Tô Thanh Phương - cho biết: “Sau thời gian điều trị, anh Phương đã được xuất viện vào ngày 8/10 và hiện đang dưỡng bệnh tại nhà. Mặc dù sức khỏe chồng tôi đã có những chuyển biến tích cực so với thời điểm mới nhập viện, nhưng do tuổi tác và bệnh nền trước đó, cơ thể anh vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn”. Sau đợt điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), sức khỏe của ca sĩ Tô Thanh Phương ổn định hơn nhưng vẫn cần được chăm sóc thường xuyên. “Hiện tại, anh Phương vẫn còn yếu và chưa thể tự đi lại được. Vậy nên tôi vẫn chăm sóc thường xuyên để hỗ trợ anh trong sinh hoạt hàng ngày", vợ nam ca sĩ tâm sự. Bà Được chia sẻ thêm, trước khi chồng xuất viện, bác sĩ khuyến nghị nên thực hiện phẫu thuật để xử lý những chấn thương ở vùng xương hàm sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại của chồng còn yếu và chưa xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, bà tạm thời chưa thực hiện phẫu thuật cho đến khi sức khỏe của ông định hơn.

Nam nghệ sĩ mắc nhiều căn bệnh. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vợ chồng ca sĩ Cam Thơ và nhạc sĩ Lê Quang gọi điện hỏi thăm tình hình ca sĩ Tô Thanh Phương. Khi được hỏi thăm, ca sĩ Tô Thanh Phương nói: “Mắt chú có vấn đề. Bởi vì hai mắt bị cườm. Còn một cái nữa là chú sợ bị mù nên chú bị sốc. Chú khó chịu lắm". Bà Lâm Ngọc Được bày tỏ biết ơn đối với khán giả và đồng nghiệp quan tâm, thăm hỏi trong suốt thời gian qua. Dù vậy, vì Tô Thanh Phương còn yếu, gia đình chưa tiện tiếp khách đến thăm thời điểm này. Trưa 1/10, thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu tự tử tại chung cư trên đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10, TP.HCM) lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Theo gia đình, nghệ sĩ bị ngã từ tầng cao do gặp phải ảo giác - một trong những ảnh hưởng phụ của quá trình điều trị bệnh Parkinson, khiến ông phải nhập viện khẩn cấp. Vài năm trước, ca sĩ Tô Thanh Phương gặp tai nạn giao thông nhưng do chủ quan không đi khám, điều này đã trở thành dấu hiệu ban đầu của đột quỵ. Kể từ đó, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán ông mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, hở van tim và đặc biệt là Parkinson - căn bệnh khiến ông phải sống chung với chứng teo não. Sau khi bệnh tình của nghệ sĩ được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ sự quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ ông trong giai đoạn khó khăn này, giúp chủ nhân Bài ca đất phương Nam có thêm động lực để vượt qua bệnh tật.