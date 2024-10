Ca sĩ Thu Ngọc (Mây Trắng) xin lỗi

Thu Ngọc chia sẻ phần trình diễn mở màn tại Chị đẹp đạp gió không trọn vẹn do áo dài hỏng. Nữ ca sĩ xin lỗi nếu khán giả cảm thấy tiết mục không như kỳ vọng. Tối 27/10, ca sĩ Thu Ngọc chia sẻ sự cố trong tập 1 show thực tế Chị đẹp đạp gió. Cựu thành viên nhóm Mây trắng biểu diễn tiết mụcÁo dài ơi trong phần trình diễn solo. Cô nhận được sự ủng hộ của các chị đẹp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nói phần trình diễn không trọn vẹn như mong muốn. "Tôi phải đạp gió ngay từ tập 1. Tôi có ý tưởng nhảy LED dance trên áo dài, nhưng trong buổi tổng duyệt thì dàn đèn LED hư hết một nửa. Chiếc áo dài may vừa vặn với cơ thể cũng bị hư. Tôi không có thời gian sửa trang phục, phải cùng ê-kíp thay đổi toàn bộ phần biểu diễn", Thu Ngọc chia sẻ.

Tiết mục Áo dài ơi của ca sĩ Thu Ngọc trên sân khấu Chị đẹp Cựu thành viên nhóm Mây Trắng cho biết chiếc áo dài thay thế không vừa với số đo khiến phần vũ đạo trong tiết mục Áo dài ơi không trọn vẹn. "Làm nghệ thuật, không thể lấy lý do biện minh cho phần trình diễn không hoàn hảo. Tôi xin lỗi nếu tiết mục của mình không được như khán giả kỳ vọng. Tôi nhận hết mọi góp ý để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho hành trình sắp tới", Thu Ngọc chia sẻ. Khán giả nhận xét phần trình diễn của Thu Ngọc ổn, nhất là vũ đạo với áo dài và nón lá. Cựu thành viên nhóm Mây Trắng còn được nhận xét trẻ trung so với tuổi 41. Sau tiết mục Áo dài ơi, Thu Ngọc nói cô biết ơn vì được đứng trên sân khấu lớn sau 11 năm. Cựu thành viên nhóm Mây Trắng nói cô run và hồi hộp như lần đầu đi diễn. "Tôi đã bước sang tuổi 41. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối để được tỏa sáng", nữ ca sĩ chia sẻ. Thu Ngọc trước đó nói cô muốn tìm lại cảm giác như thời đứng trên sân khấu cùng nhóm Mây Trắng. "Tôi muốn lần nữa được tỏa sáng trên sân khấu sau 11 năm không đi hát. Tôi muốn khán giả cũ nhớ đến mình và tiếp cận người trẻ. Với kinh nghiệm làm nhạc 13 năm, tôi nghĩ mình đủ sức thi đấu", nữ ca sĩ chia sẻ. Theo Tiền Phong