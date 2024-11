Ca sĩ Thái Trinh lần đầu công khai chồng điển trai kém 6 tuổi

Ca sĩ Thái Trinh công khai ông xã Thái Minh - sinh năm 1999 - trong bộ ảnh cưới được thực hiện theo phong cách đơn giản, ngọt ngào. Ca sĩ Thái Trinh vừa chia sẻ ảnh cưới lãng mạn cùng ông xã. Theo nữ ca sĩ, bộ ảnh không chỉ là khoảnh khắc được lưu giữ mà còn khiến cô nhớ lại cảm xúc ngọt ngào của những ngày đầu, khi tình yêu còn ngây ngô nhưng tràn đầy hứng khởi.

Ảnh cưới được thực hiện trong không gian studio đơn giản nhưng tinh tế, giúp cô dâu và chú rể trở thành điểm nhấn hoàn hảo. Do chồng không quen với việc phải chụp ảnh suốt nhiều giờ liền nên Thái Trinh quyết định chọn không gian nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể. Cặp đôi tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, tự nhiên và đắm chìm trong tình yêu.

Chồng của Thái Trinh kém cô 6 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Đây cũng là lần đầu tiên Thái Minh - chồng của Thái Trinh - lộ diện trước công chúng. Anh sinh năm 1999, làm việc trong ngành nhựa, sở hữu ngoại hình điển trai và chiều cao nổi bật. Bạn đời chưa từng tham gia showbiz nhưng được mọi người khen đẹp đôi khi bên cạnh Thái Trinh. Cả hai thể hiện sự đồng điệu, từ ánh mắt cho đến những cử chỉ yêu thương.

Trong bộ ảnh, Thái Minh thể hiện những cử chỉ ngọt ngào, ấm áp như chính cách anh quan tâm và chăm sóc vợ mỗi ngày. Thái Trinh bày tỏ: "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn nắm tay em bước qua mọi thử thách, từ ánh mắt ngại ngùng lúc gặp nhau cho đến ánh mắt hôm nay, vẫn là ánh mắt ấy. Tình yêu của chúng ta đã vượt qua bao khó khăn để đến được ngày hôm nay. Cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh dành cho em, vì tình yêu anh luôn trao".

Ngày 20/11, Thái Trinh và Thái Minh sẽ tổ chức lễ đón dâu từ Thái Bình sang Hưng Yên, quê của chú rể và tổ chức một buổi tiệc cưới lớn với khoảng 1.000 khách mời.

Thái Trinh xúc động khi nhắc đến sự đón nhận ấm áp từ nhà chồng. Cô cảm thấy may mắn khi được gia đình anh chào đón, xem như một thành viên chính thức từ lâu. Thái Trinh sinh năm 1993, từng là hiện tượng trên mạng xã hội với ca khúc The show. Cô không chỉ có khả năng sáng tác mà còn có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano. Thái Trinh gây chú ý khi tham gia The voice 2012.

Trong chiếc váy cưới tinh tế của nhà thiết kế Quỳnh Anh, Thái Trinh khoe vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng. Sau đó, nữ ca sĩ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, ra mắt một số sản phẩm âm nhạc. Năm 2023, Thái Trinh tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.