Ca sĩ Thái Trinh diện áo dài, rạng rỡ trong lễ hằng thuận

Thái Trinh và Thái Minh diện áo dài đỏ truyền thống, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Mới đây, ca sĩ Thái Trinh và ông xã Thái Minh vừa tổ chức lễ hằng thuận tại chùa Tổng Bình Dân, Hưng Yên - quê hương của chú rể. Đây là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi, đồng thời là dịp ý nghĩa để gia đình hai bên và bạn bè thân thiết cùng chứng kiến, chúc phúc. Trong buổi lễ, Thái Trinh và Thái Minh diện áo dài đỏ truyền thống, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Dưới sự chứng giám của chư tôn đức tăng ni và gia đình hai bên, cả hai đã thực hiện nghi thức hằng thuận - nghi lễ đặc biệt dành cho lễ cưới được tổ chức tại chùa. Lễ hằng thuận không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn chứa đựng giá trị tâm linh sâu sắc. Trong không gian thanh tịnh, đôi vợ chồng trẻ lắng nghe những lời giảng dạy của các sư thầy về đạo vợ chồng, đạo hiếu và cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. Những lời khuyên chân thành giúp họ thêm thấu hiểu và trân trọng giá trị của cuộc sống hôn nhân. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Thái Trinh và Thái Minh cùng thề nguyện gắn bó trọn đời, hứa sẽ yêu thương, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Thái Trinh chia sẻ: "Tôi thật sự biết ơn khi được gia đình hai bên ủng hộ và chứng kiến giây phút trọng đại này. Chúng tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau và cùng vun đắp tổ ấm bằng tất cả tình yêu thương." Lễ hằng thuận của Thái Trinh và Thái Minh không chỉ để lại ấn tượng đẹp mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về giá trị của tình yêu và hạnh phúc gia đình. Cặp đôi đã tổ chức lễ gia tiên và tiệc cưới tại Thái Bình và Hưng Yên. Vào ngày 7/12 sắp tới, Thái Trinh và Thái Minh sẽ tổ chức lễ cưới thân mật tại TP.HCM, với sự chung vui của bạn bè và những người thân yêu nhất. Thái Trinh tiết lộ, chồng cô là người có đạo đức, hướng thiện, chu đáo và luôn kiên nhẫn với cô. Anh không chỉ mang đến cảm giác bình yên, an toàn mà còn luôn tìm cách tạo niềm vui để cô thoải mái. Cả hai học cách bao dung, chấp nhận và thấu hiểu nhau, từ đó biến tình yêu thành sự thương mến sâu sắc. Nhớ lại hành trình đến ngày trọng đại, Thái Trinh không kìm được xúc động khi nghĩ về những thử thách cả hai đã cùng vượt qua. Cô tâm sự, có những lúc khó khăn đến mức họ chỉ biết ôm chặt nhau, dùng ánh mắt để vững tin bước tiếp. “Từ ánh mắt ngại ngùng lúc gặp nhau đến ánh mắt hôm nay, vẫn là ánh mắt ấy, chứa đựng tình yêu và sự an tâm. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em, vì tình yêu anh luôn trao”, nữ ca sĩ bày tỏ. Theo Gia đình Việt Nam