Ca sĩ show 'Chị đẹp' từng là 'thần đồng nhí', U30 đã làm nghệ thuật 26 năm: Bỏ mọi thứ ở Mỹ để 'tất tay' 1 lần

30 tuổi nhưng nữ ca sĩ này đã có tới 26 năm hoạt động nghệ thuật. "Thần đồng âm nhạc" Xuân Nghi tên thật là Nguyễn Thị Xuân Nghi (SN 1994) là một trong những giọng ca được ví như "thần đồng âm nhạc" nhí đình đám một thời sở hữu nhiều album nổi tiếng và nhận nhiều giải thưởng lớn. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với ba là nhạc sĩ Duy Thoán và mẹ là ca sĩ Minh Ngọc nên từ nhỏ Xuân Nghi đã có đam mê âm nhạc. Khi chỉ mới lên 3, cô đã có thể luyến láy và hát không sai chữ nào trong ca khúc chính của phim "Luz Clarita - Trái tim bé" nhỏ do Mexico phát hành. Và khi 5 tuổi, cô đã bắt đầu đi hát ở nhiều sân khấu khác nhau.

Xuân Nghi nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ Năm 2010, khi đang "trên đà phát triển" Xuân Nghi bất ngờ chia tay khán giả để sang Mỹ du học. Cô theo học ngành Music industry and marketing tại Đại học Nam California - một trong những ngôi trường nổi tiếng thuộc hàng Top tại Mỹ.

Xuân Nghi trong ngày tốt nghiệp trường University of Southern California (Đại học Nam California) U30 xinh đẹp và thời thượng Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thành lập công ty chuyên về công việc sản xuất và marketing. Xuân nghi cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới như: Summer Night, Không thể hết buồn,... Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây vì tập trung hoàn toàn thời gian để phát triển công việc kinh doanh nên Xuân Nghi không tham gia hoạt động nghệ thuật nữa.

Xuân Nghi ít hoạt động nghệ thuật và tập trung cho công việc kinh doanh của mình Dù đã U30, nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều khiến mọi người phải trầm trồ trước sự xinh đẹp cùng phong cách thời trang đẳng cấp. Trên trang cá nhân cô thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày, những trải nghiệm thú vị và những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân. Cô thường chia sẻ những thông điệp tích cực cổ vũ cho phái nữ. Mới đây thông tin Xuân Nghi sẽ tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió" mùa 2 khiến khán giả không khỏi bất ngờ và chờ mong. Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, Xuân Nghi thừa nhận bản thân thấy áp lực và lo lắng nhưng vẫn muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu và bùng cháy cùng nó. "Sau một thời gian rất dài từ năm 16 tuổi theo gia đình định cư thì Xuân Nghi không còn có cơ hội để tham gia các chương trình cũng như đứng trên sân khấu hay những bộ phim nữa. Dù đã lùi lại đằng sau để tập trung vào phần sản xuất và kinh doanh âm nhạc nhưng niềm đam mê và máu làm nghệ thuật vẫn rất lớn. Một khoảng thời gian dài tìm lại bản thân Nghi nghĩ rằng Nghi cần có một cơ hội để đứng trên sân khấu một lần nữa. Vì vậy nhờ Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Nghi đã bỏ hết tất cả mọi thứ ở bên Mỹ từ công việc ổn định cho tới gia đình, cuộc sống thường ngày của mình để về đây và ‘tất tay’ với chương trình", Xuân Nghi chia sẻ. Hơn nữa, Xuân Nghi cũng chia sẻ lý do thứ hai tham gia là vì gia đình và bạn bè. Cô chia sẻ bản thân "có cảm giác như ba mẹ, chị hai và bạn bè xung quanh đều rất muốn nhìn thấy mình sống với đam mê và làm điều mà mình muốn. Cho nên Xuân Nghi quyết định tham gia muốn cho mọi người tự hào cũng như mang lại niềm hạnh phúc cho ba mẹ, người thân". Từng đối diện với không ít khó khăn trong hành trình của mình, tuy nhiên Xuân Nghi 30 tuổi khẳng định không bao giờ muốn từ bỏ một "bé Xuân Nghi" trong quá khứ. "Nói muốn thoát khỏi cái bóng này thì cũng không phải, hay là tôi cứ nuôi dưỡng em bé bên trong và trở thành một phiên bản tốt hơn. Tôi tự tin mình đã học được nhiều điều và bé Xuân Nghi khi xưa đang rất tự hào về "chị đẹp" Xuân Nghi ngày hôm nay", cô bày tỏ. Theo Người Đưa Tin